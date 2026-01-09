9 de enero de 2026 Inicio
Crisis en Irán: ya son casi 60 los muertos en la nueva ola de protestas contra el Ayatollah

El líder supremo iraní, el Ayatollah Alí Khamenei, advirtió que el país "no cederá" ante los manifestantes. Las autoridades recrudecieron la represión y hasta cortaron el servicio de internet en todo el territorio.

La ONG iraní Human Right contabilizó 51 muertos por la represión en las protestas en Irán.

Al menos unas 59 personas murieron por la represión durante los 13 días consecutivos de protestas contra el ayatollah Alí Khamenei, el líder supremo de Irán. Así lo aseguró este viernes Iran Human Rights, la organización internacional en defensa de los derechos humanos.

Las manifestaciones estallaron el pasado 28 de diciembre, cuando un grupo de comerciantes organizaron una movilización en la capital de Teherán para protestar contra la inflación y la caída del rial, la moneda iraní. A partir de este momento, las movilizaciones se esparcieron a 25 de las 31 provincias del país y se trata de la ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022, cuando las fuerzas de seguridad asesinaron a Mahsa Amini por llevar mal ajustado su velo.

A partir de la crisis económica que atraviesa el gobierno iraní, las protestas que tuvieron el epicentro en Teherán, rápidamente se fueron replicando en casi todas las regiones del país. La respuesta del régimen fue una dura represión que incluyó el despliegue de blindados. Hasta el momento, la ONG iraní Human Rights constató la muerte de 59 manifestantes.

La Guardia Revolucionaria advirtió duras represalias si continúan las protestas. "Esta situación es inaceptable y la sangre de las víctimas de los recientes incidentes terroristas recae sobre sus planificadores. El pueblo de Irán considera legítimo el derecho a la represalia contra la propagación de la inseguridad", aseguró el cuerpo militar de élite creado por el régimen iraní.

Resulta que, para el gobierno del ayatolla, el responsable de esta ola de protestas están siendo motivadas por el hijo del último emperador de Irán, Reza Pahlavi, quien está radicado en Estados Unidos. En varios de los videos de las manifestaciones difundidos por redes sociales, se puede apreciar a varias personas que gritan "Javid Shah" (larga vida al Rey) "Es la batalla final, Pahlavi volverá", en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979, y "Seyyed Ali será destituido", en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

Ante esta situación, el régimen decidió cortar el servicio de internet en todo el territorio para restringir la extensión de las protestas en el país. El presidente Masud Pezeshkian volvió a llamar a "la máxima moderación" a los manifestantes, así como al "diálogo" y a "escuchar las reivindicaciones del pueblo".

El gobierno iraní responsabiliza tanto al hijo del emperador como a Estados Unidos por la crisis desatada en el país. Este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que las dificultades económicas de Irán eran básicamente producto de una "guerra económica y financiera a escala total" lanzada por la potencia norteamericana mediante sanciones "ilegales y crueles".

"La República Islámica no cederá ante los saboteadores", advirtió Khamenei durante este viernes.

Shirin Ebadi, abogada iraní y Premio Nobel de la Paz en 2003, dijo que "La República Islámica puede intentar transformar esta noche en una masacre, bajo la cobertura del apagón total de comunicaciones".

