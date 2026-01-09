Crisis en Irán: ya son casi 60 los muertos en la nueva ola de protestas contra el Ayatollah El líder supremo iraní, el Ayatollah Alí Khamenei, advirtió que el país "no cederá" ante los manifestantes. Las autoridades recrudecieron la represión y hasta cortaron el servicio de internet en todo el territorio. Por + Seguir en







La ONG iraní Human Right contabilizó 51 muertos por la represión en las protestas en Irán.

Al menos unas 59 personas murieron por la represión durante los 13 días consecutivos de protestas contra el ayatollah Alí Khamenei, el líder supremo de Irán. Así lo aseguró este viernes Iran Human Rights, la organización internacional en defensa de los derechos humanos.

Las manifestaciones estallaron el pasado 28 de diciembre, cuando un grupo de comerciantes organizaron una movilización en la capital de Teherán para protestar contra la inflación y la caída del rial, la moneda iraní. A partir de este momento, las movilizaciones se esparcieron a 25 de las 31 provincias del país y se trata de la ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022, cuando las fuerzas de seguridad asesinaron a Mahsa Amini por llevar mal ajustado su velo.

A partir de la crisis económica que atraviesa el gobierno iraní, las protestas que tuvieron el epicentro en Teherán, rápidamente se fueron replicando en casi todas las regiones del país. La respuesta del régimen fue una dura represión que incluyó el despliegue de blindados. Hasta el momento, la ONG iraní Human Rights constató la muerte de 59 manifestantes.

La Guardia Revolucionaria advirtió duras represalias si continúan las protestas. "Esta situación es inaceptable y la sangre de las víctimas de los recientes incidentes terroristas recae sobre sus planificadores. El pueblo de Irán considera legítimo el derecho a la represalia contra la propagación de la inseguridad", aseguró el cuerpo militar de élite creado por el régimen iraní.

Resulta que, para el gobierno del ayatolla, el responsable de esta ola de protestas están siendo motivadas por el hijo del último emperador de Irán, Reza Pahlavi, quien está radicado en Estados Unidos. En varios de los videos de las manifestaciones difundidos por redes sociales, se puede apreciar a varias personas que gritan "Javid Shah" (larga vida al Rey) "Es la batalla final, Pahlavi volverá", en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979, y "Seyyed Ali será destituido", en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.