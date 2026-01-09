Romance 2026: quién es la nueva pareja de Nico González, el jugador de la Selección Argentina El futbolista se sumó a las fotos de inicio de año dando a conocer nuevas relaciones. Las redes fueron el escenario elegido para confirmar el presente sentimental. + Seguir en







Ambos cruzaron publicaciones y sus seguidores dejaron sus comentarios. X (@SC_ESPN)

El futbolista inició el nuevo año mostrando públicamente su relación a través de redes sociales.

Las publicaciones compartidas despejaron rumores que circulaban desde hacía varias semanas.

La joven vinculada al jugador ya tenía presencia en el mundo digital y deportivo.

Las imágenes generaron repercusión entre seguidores del fútbol y del espectáculo. Nicolás González comenzó el 2026 con una novedad en su vida personal que llamó la atención. El delantero del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina confirmó su nueva relación al compartir imágenes junto a una joven con la que celebró el inicio del año.

El gesto se dio a través de redes sociales, un espacio donde el futbolista suele mostrarse con bajo perfil. Sin embargo, esta vez eligió publicar una foto que rápidamente despertó la atención de sus seguidores y de los medios. Con esta información se le pudo dar un cierre a las especulaciones que venían circulando.

Las publicaciones cruzadas entre ambos marcaron un punto de quiebre y dejaron en claro que el jugador atraviesa un presente sentimental acompañado por una figura conocida en redes y en el mundo del fútbol ya que es la ex de otro jugador con pasado en la selección y con una fuerte historia en el torneo local.

nico gonzalez pareja Redes sociales Quién es la nueva pareja del jugador Nicolás González . La relación quedó expuesta luego de que Nico González subiera una historia de Instagram en la que aparece junto a Ludmila Isabella, ambos vestidos de manera elegante y celebrando el comienzo del 2026. El mensaje que acompañó la imagen fue breve y directo, pero suficiente para confirmar que el Año Nuevo los encontró juntos.

La publicación tuvo más relevancia, ya que Ludmila la replicó en su cuenta personal. Más tarde, sumó un collage con distintas escenas que reforzaron la confirmación del vínculo: una imagen del futbolista con antifaz, otra de ambos besándose, una caminando de la mano y una más celebrando juntos, todas acompañadas por un saludo de fin de año y una mención directa al jugador.