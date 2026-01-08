8 de enero de 2026 Inicio
Chocaron dos colectivos en pleno Centro: hay 18 heridos

Colisionaron una unidad de la línea 12 y otra de la línea 151. Uno de los choferes sufrió politraumatismos.

La unidad de la línea 151 chocó contra otra de la línea 12.

Dos colectivos chocaron en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires y hay 18 pasajeros heridos. Colisionaron una unidad de la línea 12 y otra de la línea 151. Uno de los choferes sufrió politraumatismos.

El hecho se produjo sobre la calle Adolfo Alsina al 1900, entre Combate de los Pozos y Sarandí, en el barrio porteño de Monserrat, donde chocaron un colectivo de la línea 12 y otro de la 151.

Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron a C5N que todas las personas asistidas son mayores de edad, de las cuales ocho son hombres y otras ocho mujeres, mientras que dos todavía no fueron identificadas.

En tal sentido, señalaron que siete fueron atendidos en el lugar y 11 fueron trasladados a los hospitales Argerich, Ramos Mejía, Penna, Durand y Fernández. También detallaron que 19 ambulancias se dirigieron a la zona.

En tanto, el director del SAME, Alberto Crescenti, remarcó que tres personas sufrieron heridas graves y detalló cómo se produjo el accidente. "Tres pacientes tienen politraumatismos graves. La parte frontal de un colectivo se metió en la parte trasera de otro. Venían en la misma dirección", expresó en diálogo con TN.

En noviembre, la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

