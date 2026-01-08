Chocaron dos colectivos en pleno Centro: hay 18 heridos Colisionaron una unidad de la línea 12 y otra de la línea 151. Uno de los choferes sufrió politraumatismos. Por + Seguir en







La unidad de la línea 151 chocó contra otra de la línea 12.

Dos colectivos chocaron en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires y hay 18 pasajeros heridos. Colisionaron una unidad de la línea 12 y otra de la línea 151. Uno de los choferes sufrió politraumatismos.

El hecho se produjo sobre la calle Adolfo Alsina al 1900, entre Combate de los Pozos y Sarandí, en el barrio porteño de Monserrat, donde chocaron un colectivo de la línea 12 y otro de la 151.

Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron a C5N que todas las personas asistidas son mayores de edad, de las cuales ocho son hombres y otras ocho mujeres, mientras que dos todavía no fueron identificadas.

Embed En tal sentido, señalaron que siete fueron atendidos en el lugar y 11 fueron trasladados a los hospitales Argerich, Ramos Mejía, Penna, Durand y Fernández. También detallaron que 19 ambulancias se dirigieron a la zona.