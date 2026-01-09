Nuevo video del momento en el que un oficial de ICE mató a una mujer en Minneapolis La grabación en primera persona revela los instantes previos a los disparos y el momento del impacto de la camioneta de la víctima contra un poste en Minneapolis. Por + Seguir en







Renee Nicole Good fue filmada por una agente del ICE antes de ser asesinada. Alpha News

Se conocieron imágenes que muestran el operativo donde el oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Jonathan Ross grabó y disparó a Renee Nicole Good en la ciudad de Minneapolis. El registro, capturado por el propio agente con su teléfono celular, muestra el altercado previo con la pareja de la fallecida y los segundos finales antes de las detonaciones.

El medio estadounidense Alpha News difundió la secuencia audiovisual, que tiene una duración de 47 segundos, comienza con el descenso de Ross de su vehículo particular. En el reflejo de la carrocería de la camioneta de la víctima se observa la figura del uniformado mientras se escuchan gritos y el sonido de las sirenas. La víctima, en un intento por calmar la situación, manifiesta: "Está todo bien, amigo. No estoy enojada".

Embed Imágenes difundidas desde el teléfono del agente identificado como Jonathan Ross muestran cómo se acercó al vehículo de Renee Good, estacionado en medio de la carretera, y cómo otro agente le ordena que baje del auto antes de que el agente que grababa abra fuego.



: Alpha News… pic.twitter.com/rIJWwZkI7A — La Silla Rota (@lasillarota) January 9, 2026 La discusión crece cuando otros efectivos del ICE arriban al lugar y exigen a los ocupantes que abandonen el rodado. Un compañero de Ross intenta abrir la puerta del conductor por la fuerza, lo que provoca la reacción de Good. Ella gira el volante y acelera para alejarse del sitio, mientras su pareja intenta subir al asiento en medio del altercado.

Los disparos se escuchan de manera distorsionada tras un movimiento brusco de la cámara del oficial. Aunque el arma no aparece en el encuadre, el video confirma que Ross es quien realiza la filmación debido a su posición en la escena. La camioneta de la mujer cruza la calle sin control y termina su trayecto con un impacto contra un poste.

A pesar de la claridad del video, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, replicó el contenido en sus redes sociales para sostener la hipótesis oficial del ataque. El funcionario afirmó que el video desmiente las versiones que acusan al agente de un asesinato injustificado. Según sus palabras, la realidad es que su vida estuvo en peligro y el efectivo actuó bajo la figura de la legítima defensa.