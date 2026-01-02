Enero llegó con nuevos aumentos en la tarifa de colectivos y subtes: cuánto cuesta viajar Los boletos de las líneas que circulan en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires registraron una suba del 4,5%. Mientras que, el incremento en el pasaje del subterráneo ya rige. Por + Seguir en







Los aumentos también llegaron al transporte. Redes sociales

Los nuevos aumentos llegaron también al transporte y tanto el boleto de los colectivos que circulan en provincia y en Ciudad de Buenos Aires, incrementó un 4,5%. Mientras que, el pasaje del subte también tuvo nuevas subas del mismo orden.

En primer lugar, el pasaje con la tarjeta SUBE o con el pago con billetera virtual pasará a costar entre $593,27 y $880,86, depende la cantidad de kilómetros que se recorran y la jurisdicción. Pero se mantiene la red sube. La misma permite tener descuento si se toma más de un colectivo en dos horas.

Por su parte, el pasaje del subte, transporte de territorio porteño, también tendrá una modificación del mismo orden, pero es un valor general al margen de la cantidad de kilómetros realizados y la tarifa pasará de $1206 a $1259. El Premetro alcanzará los $440,67.

El incremento quedó establecido por la Resolución N°81/25 que fija una fórmula automática de actualización tarifaria de colectivo basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires.

Nuevos valores del boleto del colectivo con los aumentos de enero Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante) El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $655,61 a $685,11

Tramo de 3 a 6 km: de $730,42 a $763,28

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $786,61 a $822

Viajes de 12 a 27 km: $880,86 Boleto de colectivos en CABA El boleto mínimo hasta 3 km: pasa de $593,27 a $619,37

Recorrido de 3 a 6 km: $690.

Recorrido de 6 a 12 km: $743,15.

Recorrido de 12 a 27 km: $796,34.