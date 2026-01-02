2 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Enero llegó con nuevos aumentos en la tarifa de colectivos y subtes: cuánto cuesta viajar

Los boletos de las líneas que circulan en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires registraron una suba del 4,5%. Mientras que, el incremento en el pasaje del subterráneo ya rige.

Por
Los aumentos también llegaron al transporte.

Los aumentos también llegaron al transporte.

Redes sociales

Los nuevos aumentos llegaron también al transporte y tanto el boleto de los colectivos que circulan en provincia y en Ciudad de Buenos Aires, incrementó un 4,5%. Mientras que, el pasaje del subte también tuvo nuevas subas del mismo orden.

La línea de colectivos deja de funcionar en los próximos meses.
Te puede interesar:

Una línea de colectivos que circula en el AMBA dejará de existir

En primer lugar, el pasaje con la tarjeta SUBE o con el pago con billetera virtual pasará a costar entre $593,27 y $880,86, depende la cantidad de kilómetros que se recorran y la jurisdicción. Pero se mantiene la red sube. La misma permite tener descuento si se toma más de un colectivo en dos horas.

Por su parte, el pasaje del subte, transporte de territorio porteño, también tendrá una modificación del mismo orden, pero es un valor general al margen de la cantidad de kilómetros realizados y la tarifa pasará de $1206 a $1259. El Premetro alcanzará los $440,67.

El incremento quedó establecido por la Resolución N°81/25 que fija una fórmula automática de actualización tarifaria de colectivo basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires.

Nuevos valores del boleto del colectivo con los aumentos de enero

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)

  • El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $655,61 a $685,11
  • Tramo de 3 a 6 km: de $730,42 a $763,28
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $786,61 a $822
  • Viajes de 12 a 27 km: $880,86

Boleto de colectivos en CABA

  • El boleto mínimo hasta 3 km: pasa de $593,27 a $619,37
  • Recorrido de 3 a 6 km: $690.
  • Recorrido de 6 a 12 km: $743,15.
  • Recorrido de 12 a 27 km: $796,34.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Sigue el paro de colectivos en el AMBA: 9 líneas no prestan servicio

La Fraternidad denunció la suspensión de los trenes a Córdoba y Tucumán

La Fraternidad denunció la suspensión de los trenes a Córdoba y Tucumán

Los trabajadores de la línea 148 siguen de paro.

Sexto día de paro de la línea 148: reclaman sueldos y aguinaldo atrasado

El paro de colectivos permanece desde el 24 de diciembre.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas están afectadas

Las mascotas podrán viajar en transporte público, cumpliendo ciertas condiciones.

Se podrá viajar con mascotas en micros y trenes: los detalles

El oficial cotiza cerca de los $1.500. 

El dólar abre el año con el debut del nuevo sistema de bandas cambiarias

Rating Cero

Lalola fue una de las producciones que participó. 

Falleció un reconocido guionista de televisión: escribió La Leona, La Lola y Tratame bien

Conmoción en Hollywood: encuentran muerta a Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones en un hotel

Conmoción en Hollywood: encuentran muerta a Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones en un hotel

El nuevo look de Cande Tinelli, con un tono caramelo luminoso que acompañó su cierre de año y reforzó su identidad estética.

La impresionante transformación de Cande Tinelli para el verano: "No sé de qué color es mi pelo"

Hay shows confirmados hasta noviembre.

Música en vivo: 2026 arranca con una agenda repleta de shows internacionales

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
play

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

últimas noticias

Báez logró la primera victoria argentina del 2026.

United Cup 2026: Argentina derrotó 3 a 0 a España y jugará contra Estados Unidos

Hace 13 minutos
Emanuele Galeppini tenía 16 años.

Conmoción: una de las promesas del deporte mundial murió en el incendio del bar de Suiza

Hace 15 minutos
play

Largas filas y decenas de vuelos demorados en Aeroparque en el comienzo de enero

Hace 34 minutos
Lalola fue una de las producciones que participó. 

Falleció un reconocido guionista de televisión: escribió La Leona, La Lola y Tratame bien

Hace 50 minutos
Sotelo estuvo en el cargo un año y medio.

Nueva baja en el Gobierno: Sotelo renunció a la secretaría de Culto y Civilización

Hace 1 hora