Paro de colectivos en dos líneas del AMBA: cuáles no prestan servicio La empresa La Nueva Halcón S.A. volverá a funcionar en las próximas horas, pero mantiene su reclamo por la falta de pago de los haberes. Por + Seguir en







Paro de colectivos en dos líneas del AMBA. Redes sociales

Luego de dos semanas sin prestar servicio producto de un reclamo por el atraso del pago de sueldos, la empresa La Nueva Halcón S.A. volverá a circular por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en las próximas horas. Mientras que, continúan de paro.

La línea 148 y la 502 no circulan por las calles luego de que la empresa se atrase nuevamente, tal y como sucedió en los últimos meses al inicio del mismo. En diciembre, además, reclamaron que no les habían abonado el aguinaldo entero, pero ya quedó saldado.

La empresa afronta una pelea constante con los atrasos, incluso trabajaron con promesas de pagos y tuvieron que volver a parar en diferentes ocasiones.

Ya se confirmó que las siguientes horas, se retomará el servicio de las dos líneas afectadas, pero se debe constatar el pago total de lo adeudado.