9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Paro de colectivos en dos líneas del AMBA: cuáles no prestan servicio

La empresa La Nueva Halcón S.A. volverá a funcionar en las próximas horas, pero mantiene su reclamo por la falta de pago de los haberes.

Por
Paro de colectivos en dos líneas del AMBA.

Paro de colectivos en dos líneas del AMBA.

Redes sociales

Luego de dos semanas sin prestar servicio producto de un reclamo por el atraso del pago de sueldos, la empresa La Nueva Halcón S.A. volverá a circular por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en las próximas horas. Mientras que, continúan de paro.

Te puede interesar:

Se prendió fuego un colectivo en San Telmo: no hubo heridos de gravedad

La línea 148 y la 502 no circulan por las calles luego de que la empresa se atrase nuevamente, tal y como sucedió en los últimos meses al inicio del mismo. En diciembre, además, reclamaron que no les habían abonado el aguinaldo entero, pero ya quedó saldado.

La empresa afronta una pelea constante con los atrasos, incluso trabajaron con promesas de pagos y tuvieron que volver a parar en diferentes ocasiones.

Ya se confirmó que las siguientes horas, se retomará el servicio de las dos líneas afectadas, pero se debe constatar el pago total de lo adeudado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ambas pistas del Aeropuerto de Ezeiza estarán cerradas por unas horas.

El Aeropuerto de Ezeiza cerrará temporalmente este viernes: cuántos vuelos estarán afectados

Varias líneas no prestan servicio.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: alteró la mañana de miles de pasajeros

El accidente ocurrió sentido a Once.

Un hombre fue atropellado por el tren Sarmiento en Liniers: fue trasladado al hospital

Los aumentos también llegaron al transporte.

Enero llegó con nuevos aumentos en la tarifa de colectivos y subtes: cuánto cuesta viajar

La línea de colectivos deja de funcionar en los próximos meses.

Una línea de colectivos que circula en el AMBA dejará de existir

play

Sigue el paro de colectivos en el AMBA: 9 líneas no prestan servicio

Rating Cero

Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, reveló

Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: "Estoy bien y haciéndole caso a los médicos"

El conductor posó al aire libre para exhibir el nuevo estilo.

La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

Flor Vigna.

Flor Vigna se burló de Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"

últimas noticias

Mauricio Nievas es arquero de Deportivo Madryn

Susto en un club del Ascenso: un jugador sufrió un paro cardíaco y fue internado

Hace 7 minutos
El papa León XIV habló sobre Venezuela. 

Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

Hace 12 minutos
El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar cierra la semana debajo de los $1.500

Hace 35 minutos
Luis Caputo jnuto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott bessent.

La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap con el Tesoro de EEUU

Hace 46 minutos
Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

Hace 1 hora