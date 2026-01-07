Un hombre fue atropellado por el tren Sarmiento en Liniers: fue trasladado al hospital La víctima recibió asistencia de los Bomberos y sufrió politraumatismos. La línea continúa con su funcionamiento, pero no para en dicha estación. Por + Seguir en







El accidente ocurrió sentido a Once. Redes sociales

Un hombre fue embestido por una formación del Ferrocarril Sarmiento y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Santojanni. Por el incidente a la altura de Liniers sentido a Once, los trenes continúan su funcionamiento, pero no paran en dicha estación.

El personal de Bomberos de la Ciudad acudió rápidamente al lugar luego de recibir la notificación y confirmaron que hubo un solo herido. Los efectivos asistieron al herido y le restringieron sus movimientos para evitar lesiones adicionales.

El PAMI se encargó del traslado del hombre hasta el centro de salud, pero por el momento las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni cómo se encuentra tras el accidente.

El caso quedó a cargo de la comisaría de la zona, la cual interviene en las inmediaciones de la estación de Liniers. Producto de lo sucedido, los trenes no paran en la estación.

