Los videos más impactantes de la nueva ola de protestas en Irán

Según la organización Iran Human Right, ya se registraron unas 59 muertes desde el inicio de las masivas protestas contra el régimen shiíta del ayatollah Khamenei que ya llevan 13 días de forma consecutiva.

En varios de los videos viralizados en las redes sociales se puede ver la enorme violencia que se desató en esta nueva ola de protestas. Incluso

En varios de los videos viralizados en las redes sociales se puede ver la enorme violencia que se desató en esta nueva ola de protestas. Incluso, una persona utilizó un lanzallamas y prendió fuego a un agente motorizado de las fuerzas de seguridad.

El 28 de diciembre pasado se desató una nueva ola de protestas en Irán contra el régimen shiíta del ayatollah Alí Khamenei, el líder supremo del país. Las manifestaciones se produjeron en contra del gobierno por la crisis económica que produjo inflación y la caída del rial, la moneda local. Las autoridades respondieron con una severa represión que ya causó al menos unas 59 muertes, según la organización local Human Right.

La ONG iraní Human Right contabilizó 51 muertos por la represión en las protestas en Irán.
Crisis en Irán: ya son casi 60 los muertos en la nueva ola de protestas contra el Ayatollah

En las redes sociales se difundieron impactantes imágenes de las protestas que ya llevan 13 días consecutivos. Entre ellas se puede observar a la multitud que tomó las calles de Teherán, decenas de vehículos prendidos fuego y hasta salvajes linchamientos.

Las protestas se originaron cuando un grupo de comerciantes organizaron una movilización en la capital de Teherán para protestar contra la inflación y la caída del rial, la moneda iraní. A partir de este momento, las movilizaciones se esparcieron a 25 de las 31 provincias del país y se trata de la ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022, cuando las fuerzas de seguridad asesinaron a Mahsa Amini por llevar mal ajustado su velo.

Al cierre de esta edición, la ONG Iran Right Watch tenía el registro de 59 manifestantes muertos. En varios de los videos viralizados en las redes sociales se puede ver la enorme violencia que se desató en esta nueva ola de protestas. Incluso, una persona utilizó un lanzallamas y prendió fuego a un agente motorizado de las fuerzas de seguridad.

La brutalidad tomó las calles de prácticamente todo Irán. Una anciana que participo pacíficamente de las protestas en Teherán fue golpeada por las fuerzas de seguridad hasta que su boca quedó completamente ensagrentada. "¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Llevo muerta 47 años!", gritaba mientras continuaba marchando en oposición al gobierno del ayatollah.

La Guardia Revolucionaria advirtió duras represalias si continúan las protestas. "Esta situación es inaceptable y la sangre de las víctimas de los recientes incidentes terroristas recae sobre sus planificadores. El pueblo de Irán considera legítimo el derecho a la represalia contra la propagación de la inseguridad", aseguró el cuerpo militar de élite creado por el régimen iraní.

Para el gobierno del ayatolla, el responsable de esta ola de protestas están siendo motivadas por el hijo del último emperador de Irán, Reza Pahlavi, quien está radicado en Estados Unidos. En varios de los videos de las manifestaciones difundidos por redes sociales, se puede apreciar a varias personas que gritan "Javid Shah" (larga vida al Rey) "Es la batalla final, Pahlavi volverá", en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979, y "Seyyed Ali será destituido", en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

Ante esta situación, el régimen decidió cortar el servicio de internet en todo el territorio para restringir la extensión de las protestas en el país. El presidente Masud Pezeshkian volvió a llamar a "la máxima moderación" a los manifestantes, así como al "diálogo" y a "escuchar las reivindicaciones del pueblo".

A pesar de las escalofriantes imágenes de las batallas entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad en Irán, se espera que lo peor aún no haya sucedido. Resulta que el gobierno cortó el servicio de internet en todo el país a partir del pasado jueves, por lo que algunos referentes de derechos humanos aseguraron que el apagón informático podrá ser el marco ideal para ocultar una sangrienta represión a las protestas.

"La República Islámica no cederá ante los saboteadores", advirtió Khamenei durante este viernes.

Shirin Ebadi, abogada iraní y Premio Nobel de la Paz en 2003, dijo que "La República Islámica puede intentar transformar esta noche en una masacre, bajo la cobertura del apagón total de comunicaciones".

