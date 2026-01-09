9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de enero

El oficial afronta la última jornada de la semana, tras la confirmación del pago de los vencimientos de deuda.

Por
El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar oficial atravesó la semana con tendencia bajista.
Te puede interesar:

Efecto REPO: el dólar se mantuvo estable y continúa debajo de los $1.500

La modificación fue dada a conocer en diciembre por el ministro de Economía, Luis Caputo, y pasará a ser clave en la cotización de la divisa: las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago.

El titular del Palacio de Hacienda fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

dólar blue billetes divisas dólares

El BCRA compró este jueves u$s62 millones en el mercado oficial, equivalente al 12,9% del volumen operado en MAE. De esta forma, encadenó su cuarto día consecutivo de compras netas, llevando el saldo a u$s175 millones en los primeros cinco días hábiles de enero.

En paralelo, las reservas brutas aumentaron en u$s541 millones hasta u$s44.780 millones, aunque solo u$s38 millones se explican por efectos de valuación.

Por lo tanto, este viernes el Gobierno afrontará el primer gran desafío que tenía en el año en materia de deuda, ya que vencen u$s4.300 millones en concepto de bonos Globales y Bonares.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.432,81 para la compra y $1.486,76 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.467,50 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.937.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.536,91 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.496,68.

Dólar futuro

El dólar futuro se ubica en $1.487 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El REM se refirió a las estimaciones sobre el dólar.

REM del Banco Central: a cuánto llegará el dólar a fin de 2026 según los gurúes del mercado

Economía canjeó letras dólar-linked por $3,4 billones para aliviar vencimientos de enero

Economía canjeó letras dólar-linked por $3,4 billones para aliviar vencimientos de enero

El dólar oficial y el minorista reaccionaron a la baja tras conocerse el acuerdo de un nuevo REPO.

El dólar oficial y el minorista cayeron tras el anuncio del REPO

El dólar oficial y un inicio de año calmo.

El dólar se mantuvo estable cerca de los $1.500

Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central volvió a comprar reservas después de nueve meses

Economía lanzó una licitación Dólar Linked para facilitar el roll over y reducir la incertidumbre económica

Economía lanzó una licitación dólar linked para facilitar el roll over y reducir la incertidumbre económica

Rating Cero

Marixa Balli le contestó a Yanina Latorre.

Marixa Balli destrozó a Yanina Latorre: "Yo decidí tener los pies en la tierra y laburar"

Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, reveló

Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: "Estoy bien y haciéndole caso a los médicos"

El conductor posó al aire libre para exhibir el nuevo estilo.

La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

últimas noticias

Mauricio Nievas es arquero de Deportivo Madryn

Susto en un club del Ascenso: un jugador sufrió un paro cardíaco y fue internado

Hace 14 minutos
El papa León XIV habló sobre Venezuela. 

Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

Hace 19 minutos
El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar cierra la semana debajo de los $1.500

Hace 42 minutos
Luis Caputo jnuto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott bessent.

La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap con el Tesoro de EEUU

Hace 53 minutos
Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

Hace 1 hora