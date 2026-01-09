El conductor Pablo Duggan estrena este lunes 12 de enero en Radio 10 su nuevo programa “Todo es posible”, un ciclo pensado para informar, entretener y acompañar a la audiencia en la media mañana.
Pablo Duggan y su equipo estrenan un ciclo matutino que combina información, análisis y entretenimiento.
El conductor Pablo Duggan estrena este lunes 12 de enero en Radio 10 su nuevo programa “Todo es posible”, un ciclo pensado para informar, entretener y acompañar a la audiencia en la media mañana.
Con un equipo de primer nivel integrado por Rosario Ayerdi, Lola Cordero, Rosalía Costantino y Diego Arvilly, el programa llega para renovar el aire de la radio con una mirada actual, dinámica y conectada con el pulso de la realidad nacional.
“Todo es posible” combinará información, análisis y pensamiento propio, junto a espacios de conversación y momentos distendidos que invitan a la participación y al intercambio. El ciclo propone un abordaje cercano y ágil de los temas que atraviesan la agenda cotidiana, sin perder profundidad ni rigor periodístico.
De esta manera, Radio 10 suma una nueva apuesta a su programación, consolidando su propuesta de contenidos y reafirmando su compromiso con una radio plural, actual y en permanente diálogo con su audiencia.
últimas noticias
Atraparon a un miembro de la banda narco venezolana El Tren de Aragua en CorrientesHace 49 minutos
Estados Unidos incautó un petrolero venezolano que partió sin aprobaciónHace 1 hora
Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película esHace 1 hora
Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"Hace 1 hora
Preocupación por la salud del argentino Luis Zubeldía: será operado del corazónHace 1 hora