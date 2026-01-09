Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible" Pablo Duggan y su equipo estrenan un ciclo matutino que combina información, análisis y entretenimiento. + Seguir en







Pablo Duggan.

El conductor Pablo Duggan estrena este lunes 12 de enero en Radio 10 su nuevo programa “Todo es posible”, un ciclo pensado para informar, entretener y acompañar a la audiencia en la media mañana.

Con un equipo de primer nivel integrado por Rosario Ayerdi, Lola Cordero, Rosalía Costantino y Diego Arvilly, el programa llega para renovar el aire de la radio con una mirada actual, dinámica y conectada con el pulso de la realidad nacional.

“Todo es posible” combinará información, análisis y pensamiento propio, junto a espacios de conversación y momentos distendidos que invitan a la participación y al intercambio. El ciclo propone un abordaje cercano y ágil de los temas que atraviesan la agenda cotidiana, sin perder profundidad ni rigor periodístico.