Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"

El conductor Pablo Duggan estrena este lunes 12 de enero en Radio 10 su nuevo programa “Todo es posible”, un ciclo pensado para informar, entretener y acompañar a la audiencia en la media mañana.

Con un equipo de primer nivel integrado por Rosario Ayerdi, Lola Cordero, Rosalía Costantino y Diego Arvilly, el programa llega para renovar el aire de la radio con una mirada actual, dinámica y conectada con el pulso de la realidad nacional.

“Todo es posible” combinará información, análisis y pensamiento propio, junto a espacios de conversación y momentos distendidos que invitan a la participación y al intercambio. El ciclo propone un abordaje cercano y ágil de los temas que atraviesan la agenda cotidiana, sin perder profundidad ni rigor periodístico.

De esta manera, Radio 10 suma una nueva apuesta a su programación, consolidando su propuesta de contenidos y reafirmando su compromiso con una radio plural, actual y en permanente diálogo con su audiencia.

