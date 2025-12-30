Una línea de colectivos que circula en el AMBA dejará de existir La Secretaría de Transporte de la Ciudad anunció el fin de la misma y explicó que será absorbida por otra, que cambiará su recorrido. Por + Seguir en







La línea de colectivos deja de funcionar en los próximos meses. Redes sociales

La Secretaría de Transporte de la Ciudad anunció que una de las líneas más reconocidas que circula por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), particularmente desde Liniers hasta Puerto Madero, dejará de existir y será absorbida por otra, la cual cambiará su recorrido.

La propuesta se encuentra en etapa de Participación Ciudadana e indica que la línea afectada es la 99, la misma pasará a formar parte del Ramal B de la 106. El proyecto incluye cambios en su frecuencia y extensión del recorrido original.

Colectivo Redes sociales La iniciativa surgió a pedido de Colectivos Unidos (CUSA), parte del Grupo Dota, el cual quiere eliminar superposiciones de trazados y optimizar la red de colectivos.

La empresa DOTA seguirá a cargo de la 106 y aumentará las unidades a 102. El Foro de Participación Ciudadana estará abierto hasta el 30 de diciembre para que los vecinos puedan dejar sus sugerencias.

De este modo, el Ramal B, es decir, la exlínea 99, pasará la estación Liniers con el Predio de Regulación del Puerto de Buenos Aires y extenderá hasta Liniers y hará modificaciones por avenida Avellaneda, Parque Centenario y Microcentro.