Esta película a pura acción y con una cruda realidad llegó a Netflix y es ideal para el fin de semana: cuál es

Para quienes buscan un plan cargado de adrenalina y tensión extrema este fin de semana, el desembarco de “Sicario: Día del soldado” en Netflix se presenta como una opción contundente. Esta secuela del celebrado thriller de Denis Villeneuve se adentra aún más en la guerra brutal contra los carteles de droga en la frontera entre Estados Unidos y México. En esta ocasión, la historia toma un rumbo todavía más oscuro cuando las organizaciones criminales comienzan a vincularse con el terrorismo, empujando al gobierno estadounidense a dejar de lado la diplomacia y a enviar al agente federal Matt Graver junto al implacable Alejandro Gillick para provocar un enfrentamiento interno entre los carteles.

La película se destaca por su mirada descarnada sobre la guerra moderna y por exponer sin filtros sus consecuencias morales. Lejos de la acción tradicional, no presenta héroes puros, sino personajes que se mueven en una zona gris donde la ética cede ante la estrategia. La dirección de Stefano Sollima sostiene un clima opresivo y realista, respaldado por escenas de combate táctico de gran precisión técnica que sostienen la tensión a lo largo de toda su duración.

El mayor atractivo del filme se encuentra en la intensa relación entre Benicio del Toro y Josh Brolin, quienes retoman sus personajes con una fuerza arrolladora. A medida que la misión pierde control y las órdenes desde Washington se modifican, ambos enfrentan dilemas que ponen en jaque su humanidad, sobre todo cuando una niña inocente queda atrapada en medio del conflicto. Se trata de una propuesta imprescindible para los amantes del suspenso político y la acción cruda, que invita a reflexionar sobre la complejidad del conflicto fronterizo incluso después de los créditos finales.

Sinopsis de Sicario: Día del soldado, la película estreno en Netflix “Sicario: Día del soldado” vuelve al escenario crudo de la frontera entre Estados Unidos y México, aunque con una apuesta todavía más arriesgada. La historia se pone en marcha cuando el gobierno estadounidense detecta que los carteles de la droga facilitan el ingreso de terroristas al país. Frente a este nuevo escenario, las autoridades deciden liberar el accionar del agente federal Matt Graver y habilitar el uso de tácticas de guerra sucia con el objetivo de provocar un enfrentamiento interno entre las organizaciones criminales y debilitarlas desde adentro.

Para ejecutar este plan secreto, Graver convoca nuevamente al enigmático y letal Alejandro Gillick, impulsado por un deseo de venganza que sigue marcando cada una de sus decisiones. La operación se centra en el secuestro de Isabel Reyes, hija de un poderoso capo narco, con la intención de culpar a un cartel rival y desatar una guerra total. Sin embargo, la misión pierde control rápidamente y se convierte en un escenario caótico cuando el propio gobierno decide abortar el operativo y borrar toda evidencia de su participación.

El eje emocional del relato surge cuando Alejandro se ve obligado a proteger a Isabel en lugar de cumplir la orden de eliminarla. En medio de la huida por el desierto, perseguidos por sicarios y fuerzas militares estadounidenses, se construye una relación tensa que expone una faceta humana del implacable asesino. Este quiebre lo enfrenta directamente con Matt Graver y plantea un dilema profundo entre la obediencia ciega y la fidelidad a los propios principios, en un universo donde la lealtad resulta frágil y peligrosa. Reparto de Sicario: Día del soldado Benicio del Toro: Como Alejandro Gillick, el implacable mercenario y exabogado.

Como Alejandro Gillick, el implacable mercenario y exabogado. Josh Brolin: Como Matt Graver, el agente federal de la CIA a cargo de la misión.

Como Matt Graver, el agente federal de la CIA a cargo de la misión. Isabela Merced: Como Isabel Reyes, la hija del líder del cartel secuestrada.

Como Isabel Reyes, la hija del líder del cartel secuestrada. Jeffrey Donovan: Como Steve Forsing, el experimentado operativo táctico.

Como Steve Forsing, el experimentado operativo táctico. Catherine Keener: Como Cynthia Foards, la jefa de inteligencia del gobierno.

Como Cynthia Foards, la jefa de inteligencia del gobierno. Elijah Rodriguez: Como Miguel Hernandez, el joven recluta de la frontera.