Saavedra: chocaron dos colectivos de la línea 41 y el SAME trasladó a un herido La colisión se produjo entre unidades de la misma empresa, que circulaban sin pasajeros. La persona herida se trata del chofer de uno de los colectivos, que sufrió un traumatismo y un latigazo cervical.







Dos colectivos de la línea 41 chocaron en el barrio porteño de Saavedra, por lo que un chofer debió ser trasladado a un hospital ya que sufrió un traumatismo y un latigazo cervical. Ambas unidades circulaban sin pasajeros en el momento de la colisión.

El hecho se produjo en la Avenida Dr. Balbín 4804, donde uno de los colectivos chocó al otro que se encontraba adelante. Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron a C5N que uno de los choferes fue transportado hacia un hospital, debido a un traumatismo en su muñeca y un latigazo cervical, mientras que el otro conductor no fue trasladado.

Embed En tanto, la colisión se produjo en una jornada marcada por los accidentes protagonizados por colectivos en la ciudad de Buenos Aires, ya que previamente también chocaron una unidad de la línea 12 y otra de la 151 sobre la calle Adolfo Alsina al 1900, entre Combate de los Pozos y Sarandí, en el barrio porteño de Monserrat.

Debido a ese choque, 18 pasajeros fueron asistidos. "Tres pacientes tienen politraumatismos graves. La parte frontal de un colectivo se metió en la parte trasera de otro. Venían en la misma dirección", expresó el director del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con TN.