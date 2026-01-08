8 de enero de 2026 Inicio
El Aeropuerto de Ezeiza cerrará temporalmente este viernes: cuántos vuelos estarán afectados

La medida será por obras de mantenimiento en ambas pistas. La Administración Nacional de Aviación Civil marcó que se realizarán en "la franja horaria de menor impacto operativo".

Ambas pistas del Aeropuerto de Ezeiza estarán cerradas por unas horas.

Ambas pistas del Aeropuerto de Ezeiza estarán cerradas por unas horas.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que este viernes, entre las 13:55 y las 17:40, se cerrarán ambas pistas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado en Ezeiza, debido a "tareas de mantenimiento programadas". Además, confirmó que 41 vuelos serán afectados.

En un comunicado, la ANAC confirmó el cierre provisional de las pistas del aeropuerto: "Se informa que mañana viernes 9 de enero, entre las 13:55 y las 17:40 horas, se llevará a cabo el cierre temporal de ambas pistas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, de Ezeiza, con motivo de la realización de tareas de mantenimiento programadas, dispuestas por razones de fuerza mayor".

En tal sentido, se refirió a los servicios de mantenimiento acordados. "Las tareas de mantenimiento preventivo de la pista fueron coordinadas y consensuadas con las líneas aéreas, el concesionario Aeropuertos Argentina y las autoridades aeroportuarias, en el marco del trabajo con la comunidad aeronáutica", marcó.

"Se adoptó tras una evaluación técnica, con el objetivo de optimizar las condiciones operativas, priorizando en todo momento la seguridad operacional, eje central del sistema aeronáutico", agregó el organismo en esta línea.

ANAC cierre comunicado Aeropuerto Ezeiza
El comunicado de la ANAC.

El comunicado de la ANAC.

En tanto, marcó la compañía responsable de las tareas: "La obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecuta de manera inmediata y preventiva, con el fin de mitigar eventuales afectaciones mayores a la operación aeroportuaria, asegurando la continuidad del servicio en condiciones adecuadas".

También expuso los vuelos afectados. "Las líneas aéreas que operan en la terminal fueron debidamente notificadas y participaron del análisis conjunto para definir la franja horaria de menor impacto operativo, coincidiendo en que el horario dispuesto resulta el más adecuado para minimizar la afectación a los pasajeros. En ese marco, se verán afectados 41 vuelos, cuyas operaciones están siendo reprogramadas por las aerolíneas", expresó la ANAC.

"Se recomienda a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos y, ante dudas o consultas sobre posibles modificaciones, comunicarse directamente con su línea aérea", concluyó.

