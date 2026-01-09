El tren Mitre interrumpirá su servicio por obras de renovación: hasta cuándo y cuáles son las alternativas de viaje Según detalló Trenes Argentinos el ramal Tigre no funcionará en lo que resta del mes de enero y en todo febrero. “Estamos modernizando infraestructura para brindar una mayor seguridad operacional”, señalaron. Por + Seguir en







La medida se lleva a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Por obras de renovación, Trenes Argentinos confirmó que el ramal Tigre de la línea Mitre interrumpirá sus servicios por 49 días, lo que alterará el modo de viaje a miles de usuarios que se trasladan entre la Ciudad de Buenos Aires y Zona Norte.

Según se detalló, el ramal Tigre no circulará a partir de este sábado 10 de enero hasta el próximo 28 de febrero ya que seguirán los trabajos de renovación de vías. “Ya se colocaron 20 km de vías nuevas. En enero y febrero se renovarán 7700 metros en lugares críticos, de difícil acceso. Por eso, el servicio del ramal Tigre se interrumpirá del sábado 10/1 al sábado 28/2 inclusive”, agregaron.

Dicha medida se lleva a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria en el que se están modernizando infraestructura “para brindar una mayor seguridad operacional en la línea”.

De igual modo, dicha decisión generó malestar entre los usuarios ya que genera una alteración en la rutina, sin embargo, la empresa publicó una guía con alternativas de viajes.

Tren Mitre interrumpe sus servicios: cuáles son las alternativas de viaje Luego que se anunciara la suspensión del servicio del Tren Mitre ramal Tigre, Trenes Argentinos publicó las alternativas de viaje con colectivos, para que en algunos casos se puedan realizar combinaciones con otras líneas ferroviarias.