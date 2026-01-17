Encontraron muerto a otro soldado del Ejército Argentino: ya son cuatro casos en un mes

17 de enero de 2026 Inicio
El hallazgo se produjo en un domicilio de Quilmes, y el caso se suma a los tres ocurridos durante el mes de diciembre de 2025. Investiga el hecho la Policía Bonaerense.

El soldado pertenecía al Centro Recreativo del Ejército "Héroes de Malvinas", en Remedios de Escalada.

Un soldado del Ejército Argentino fue hallado sin vida en su domicilio en la localidad bonaerense de Quilmes, en la medianoche del viernes 16 de enero, y ya es el cuarto caso similar en un mes. El uniformado prestaba servicio en el Centro Recreativo del Ejército "Héroes de Malvinas", en Remedios de Escalada.

“El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”, aseguró el comunicado oficial de la secretaria general del Ejército Argentino. El hecho es investigado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, luego de que los familiares notificaran lo sucedido.

Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre las circunstancias de la muerte ni sobre las hipótesis que se investigan. Sin embargo, el hecho aumenta la preocupación en el Gobierno debido a varios episodios recientes que involucran suicidios en el personal militar.

La salud mental de los soldados en el Ejército Argentino es una preocupación del Gobierno.

La salud mental de los soldados en el Ejército Argentino es una preocupación del Gobierno.

La seguidilla de muertes en el Ejército tuvo su primer episodio en la quinta presidencial de Olivos, donde un agente encargado de la custodia fue encontrado sin vida en un sector interno. El hecho activó de inmediato los protocolos y quedó bajo investigación de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la Policía Federal. Desde el Gobierno aclararon entonces que cualquier información oficial sería difundida únicamente por la Justicia.

Días después, otro caso sacudió a Corrientes: el suboficial principal Juan Pereira, con casi tres décadas de servicio, apareció muerto dentro del cuartel de la Guarnición Monte Caseros. Gendarmería tomó intervención y el expediente quedó caratulado como “averiguación de causales de muerte” en el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, mientras se aguardaban los resultados forenses.

El tercer episodio se produjo en Mendoza. La víctima fue Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército que cumplía funciones en el Liceo Militar General Espejo. El joven falleció tras recibir un disparo con un arma que pertenecería a su padre, agente penitenciario. Según se informó, estaba con licencia psiquiátrica y fuera de servicio al momento del hecho. Tras esta serie de casos, el Ministerio de Defensa anunció medidas para reforzar la prevención y la atención en salud mental dentro de las fuerzas.

