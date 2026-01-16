Cómo sigue la salud de Bastian, el nene atropellado en Pinamar: qué dice el último parte médico

El niño fue trasladado a Mar del Plata para continuar con su recuperación. Si bien el pronóstico es reservado, los estudios confirmaron que padece múltiples fracturas de cráneo.

Mar del Plata continúa bajo conmoción tras el accidente de Bastian, el niño atropellado en Pinamar. Tras haber sido trasladado al Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, se conoció un nuevo parte médico esta mañana.

De acuerdo con el parte médico publicado durante las primeras horas por el Ministerio de Salud, se supo que el personal del hospital de Mar del Plata logró estabilizarlo y compensarlo para poder hacerle una tomografía para evaluar su estado de salud. Si bien permanece estable, los resultados confirmaron que Bastian padece múltiples fracturas de cráneo .

“En las primeras actuaciones se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen hallándose múltiples fracturas de cráneo. Posteriormente a la evaluación, el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en quirófano sin complicaciones”, señalaron.

Por el momento, si bien estaba previsto que le hicieran la intervención quirúrgica para cerrarle el abdomen, Jimena Paternoster contó desde Mar del Plata para C5N que los médicos continúan aguardando por su evolución.

Minutos antes del traslado de Bastian hacia el hospital de Mar del Plata en medio de su evolución favorable, el padre del niño aseguró que vive “el momento más feo” de su vida.

El último parte médico indicó que “se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”. Pero la buena noticia es que no requiere medicación, aunque continúa en terapia intensiva.

“Queremos lo mejor para el nene. Estoy pasando por un momento muy feo de mi vida. Mi hijo es lo más lindo que tengo en la vida y cuando pasó lo del accidente sentí que se me fue el mundo abajo y quiero lo mejor para mi hijo”, indicó Maximiliano Jerez.

Y agregó: “Vengo a disfrutar con mi hijo una semana y nadie se imaginaría que pueda pasar un accidente así. Saben que lo cuido con mi vida a mi hijo”.