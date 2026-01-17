Crimen en un hotel de Recoleta: qué revelaron los primeros estudios forenses de la mujer y su hijo

Gisela Yurka, de 41 años, y su hijo Gabriel Saru Ovejero, de 7, fueron encontrados este viernes sin vida en la bañadera. La Justicia cree que se trató de un caso de filicidio y busca determinar cómo murieron.

Según el primer reporte forense, Gisela Yurka tenía once heridas cortantes y autoinflingidas. Mientras que el niño presentó signos de asxifia por sumersión.

Los cuerpos sin vida de una mujer de 41 años y su hijo, de 7, fueron encontrados sin vida este viernes en la habitación de un hotel ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Mientras la Justicia investiga un posible caso de filicidio, este sábado se revelaron los primeros resultados del examen forense de Gisela Yurka y Gabriel Saru Ovejero, entre los que se encontraron varias heridas cortantes.

Según el primer reporte de la Policía Científica, que examinó los cadáveres hallados en la bañadera de la habitación 306 del hotel Ker, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 1368, la mujer presentaba once heridas cortantes en ambos brazos y dos cortes en el cuello, las cuales fueron todas autoinfligidas.

Mientras que el niño , según descubrieron los médicos forenses, presentaba indicios de haber sido asfixiado , posiblemente por sumersión. Además, precisaron que Ovejero tenía "un hongo de espuma color rojo amarronado en las vías aéreas".

Además, los investigadores encontraron jeringas y varias dosis de insulina en la habitación donde se hospedaban Yurka y su hijo. Hasta el momento, no pudieron establecer con seguridad la causa de la muerte del chico, pero presumen que Ovejero habría perdido la vida antes que su madre , por lo que se estima que se haya tratado de un caso de filicidio . Por eso, será clave el resultado final de la autopsia para determinar qué fue lo que sucedió.

El Hotel Ker se encuentra ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 1368, en el barrio porteño de Recoleta.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional N° 59, a cargo de Laura Belloqui, y cuenta con la intervención de la secretaria Alejandra López San Miguel . Ambas dispusieron iniciar actuaciones por averiguación de causales de la muerte y ya les tomaron declaraciones preliminares a diferentes empleados del hotel donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de Yurka y su hijo Ovejero.

Quiénes eran la mamá y su hijo muertos en la habitación de un hotel de Recoleta

Según indicaron fuentes judiciales, los cuerpos sin vida encontrados en la habitación 306 del hotel Ker fueron identificados como Gisela Yurka, de 41 años, y Gabriel Saru Ovejero, de siete. La mujer vivía junto a su hijo en el barrio Independencia, ubicado en la localidad bonaerense de González Catán.

Yurka y su hijo habían llegado al Hotel Ker, en la calle Marcelo T. de Alvear al 1368, durante el jueves y habían reservado la habitación 306 para hospedarse tan solo una noche.

Al día siguiente, hacia el mediodía, como ellos no bajaron a desayunar ni a realizar el check-out, el encargado fue a golpearles la puerta. Al no tener respuesta, ingresó y se encontró con el escalofriante crimen.

A pocas horas de haberse descubierto la escena, ahora la Justicia está determinando las causas de las muertes. Pero la fiscal tiene la hipótesis de que se haya tratado de un caso de filicidio, es decir, el asesinato de su hijo y posterior suicidio.

Yurka era docente y trabajaba en la asociación civil Hogares del Espíritu Santo. Tanto ella como su hijo estaban siendo intensamente buscados por sus familiares y amigos desde el jueves pasado, cuando habían desaparecido. Además, los investigadores concluyeron que la madre borró varios mensajes de texto de su teléfono.

Por último, el padre del menor asistió al hotel de Recoleta para reconocer los cuerpos durante la tarde del viernes. Tras el trámite de rigor, el hombre fue contenido por el equipo de psicólogos presente en el lugar donde se cometió este escalofriante crimen.