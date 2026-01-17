18 de enero de 2026 Inicio
El gobierno de Irán admitió por primera vez que hubo "miles de muertos" durante la represión

Además, el ayatollah Alí Jamenei admitió que muchas de las personas fueron asesinadas "de forma inhumana y salvaje". Responsabilizó por la matanza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El líder supremo de Irán

El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, culpó al presidente de Estados Unidos Donald Trump por las matanzas en el país.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, reconoció por primera vez que "miles de personas" murieron durante la represión a las protestas que sacudieron al país durante las últimas dos semanas. Además, admitió que muchas de ellas fueron asesinadas "de forma inhumana y salvaje".

Te puede interesar:

Durante un discurso, el máximo líder del gobierno teocrático culpó a Estados Unidos por la alta cifra de muertos durante la nueva ola de protestas en Irán. Jamenei cruzó al presidente norteamericano, Donald Trump, a quien calificó de "animal" por su apoyo a los manifestantes, para quienes exigió un severo castigo.

"Por la gracia de Dios, la nación iraní debe quebrar la espalda de los sediciosos tal como quebró la espalda de la sedición", dijo el ayatollah.

Jatamí, miembro del Consejo de Guardian es un clérigo influyente en Irán que exigió la ejecución de los manifestantes.

Jatamí, miembro del Consejo de Guardian es un clérigo influyente en Irán que exigió la ejecución de los manifestantes.

Por otra parte, las autoridades iraníes publicaron este sábado una recopilación de fotografías en la que se muestra a manifestantes armados con pistolas y cuchillos. Para el gobierno, esto significó una prueba de que las protestas estuvieron motivadas por factores extranjeros provenientes de Estados Unidos e Israel.

Jatamí, un influyente clérigo miembro del Consejo de Guardianes y de la Asamblea de expertos que designa al líder supremo, exigió la ejecución de los manifestantes. "Que los hipócritas armados sean condenados a muerte", reclamó, y describió a los que participaron de las protestas como "mayordomos" y "soldados" de Estados Unidos e Israel.

A pesar de que la ola de protestas en Irán se detuvo, diferentes organizaciones de derechos humanos locales aseguraron que la represión no ha cesado. Según la agencia de noticias Human Rights Activists (Activistas de Derechos Humanos), más de 3.090 personas fueron asesinadas y otras 22.100 detenidas durante los disturbios.

Vladimir Putin habló con Benjamin Netanyahu y el presidente de Irán para bajar la tensión en Medio Oriente

En medio de las violentas protestas que se desataron en Irán, en las que murieron alrededor de 3.900 ciudadanos, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su par iraní para mediar en la región.

Desde Israel advirtieron que están preparados para responder si es necesario, frente a las brutales protestas y represiones que ocurren en las calles de Irán desde finales del mes pasado. Esto llevó a que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, evalúe actuar e intervenir el territorio.

Putin 16 -1-26

Durante el 2025, Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares iraníes, mientras que entre Irán e Israel se desató una guerra que duró cerca de 12 días.

Frente a este panorama, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre esta alarmante situación, y aseguró que va a "continuar sus esfuerzos de mediación y promover un diálogo constructivo con la participación de todos los estados interesados", para llevar estabilidad en Medio Oriente.

Desde Reuters informaron que "el Kremlin dijo que más tarde proporcionaría información sobre la llamada con Pezeshkian", por el momento no se sabe cuál fue la conversación entre Putin y el presidente de Irán.

