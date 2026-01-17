Todo arreglado: Roberto García Moritán admitió que firmó un contrato prenupcial con Pampita El exmarido de Carolina Ardohain rompió el silencio en Polémica en el Bar y dio detalles sobre el acuerdo legal que selló su matrimonio con la modelo, con quien tiene una hija. Por + Seguir en







Pampita y Roberto García Moritán. El funcionario reconoció que hubo acuerdo prenupcial. U24 / Todo Jujuy

Después de que circularan distintas versiones, Roberto García Moritán admitió que firmó un contrato prenupcial antes de casarse con Carolina "Pampita" Ardohain. El legislador brindó estas declaraciones durante su participación en el programa Polémica en el Bar, emitido este viernes por América TV. El exfuncionario porteño decidió hablar tras los rumores sobre las condiciones económicas que rodearon su unión con la madre de su hija Anita.

García Moritán El político eligió reencontrarse con sus 3 hijos después de su internación en el Centro de Salud de Puiggari. Redes Sociales La panelista Silvina Escudero lanzó la pregunta directa sobre la existencia de este documento legal. "Firmé el prenupcial", admitió el economista, sin rodeos, frente a toda la mesa del ciclo televisivo. Esta declaración validó las versiones periodísticas que circularon desde el inicio de la relación en el año 2019.

García Moritán explicó que la separación legal resultó un proceso sencillo debido a este acuerdo previo. El invitado aseguró que el divorcio fue "medio exprés", gracias a la previsión que ambos tomaron antes de pasar por el registro civil. "Y eso soluciona y resuelve la incomodidad", aseguró Escudero, como un gesto de aprobación al camino elegido por el exmatrimonio mediático.

Chiche Gelblung puso picante el debate y le preguntó a Moritán: "¿No te hizo participar de nada? ¿Te dejó afuera?". En ese momento, Luis Ventura irrumpió para rescatar del aprieto al exmarido de Pampita. "No le cagues la vida. Él tiene la mente limpia y vos le querés meter la ficha", intervino el presidente de APTRA.

El empresario reconoció que la iniciativa surgió por parte de la modelo pampeana en los meses previos a la boda. "Lo conversamos y me pareció una buena idea", afirmó con total naturalidad sobre la propuesta de su exesposa, y dejó en claro que aceptó la condición de Ardohain para resguardar el patrimonio personal de cada uno.