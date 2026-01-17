17 de enero de 2026 Inicio
Todo arreglado: Roberto García Moritán admitió que firmó un contrato prenupcial con Pampita

El exmarido de Carolina Ardohain rompió el silencio en Polémica en el Bar y dio detalles sobre el acuerdo legal que selló su matrimonio con la modelo, con quien tiene una hija.

Pampita y Roberto García Moritán. El funcionario reconoció que hubo acuerdo prenupcial. 

Después de que circularan distintas versiones, Roberto García Moritán admitió que firmó un contrato prenupcial antes de casarse con Carolina "Pampita" Ardohain. El legislador brindó estas declaraciones durante su participación en el programa Polémica en el Bar, emitido este viernes por América TV. El exfuncionario porteño decidió hablar tras los rumores sobre las condiciones económicas que rodearon su unión con la madre de su hija Anita.

El político eligió reencontrarse con sus 3 hijos después de su internación en el Centro de Salud de Puiggari.

La panelista Silvina Escudero lanzó la pregunta directa sobre la existencia de este documento legal. "Firmé el prenupcial", admitió el economista, sin rodeos, frente a toda la mesa del ciclo televisivo. Esta declaración validó las versiones periodísticas que circularon desde el inicio de la relación en el año 2019.

García Moritán explicó que la separación legal resultó un proceso sencillo debido a este acuerdo previo. El invitado aseguró que el divorcio fue "medio exprés", gracias a la previsión que ambos tomaron antes de pasar por el registro civil. "Y eso soluciona y resuelve la incomodidad", aseguró Escudero, como un gesto de aprobación al camino elegido por el exmatrimonio mediático.

Chiche Gelblung puso picante el debate y le preguntó a Moritán: "¿No te hizo participar de nada? ¿Te dejó afuera?". En ese momento, Luis Ventura irrumpió para rescatar del aprieto al exmarido de Pampita. "No le cagues la vida. Él tiene la mente limpia y vos le querés meter la ficha", intervino el presidente de APTRA.

El empresario reconoció que la iniciativa surgió por parte de la modelo pampeana en los meses previos a la boda. "Lo conversamos y me pareció una buena idea", afirmó con total naturalidad sobre la propuesta de su exesposa, y dejó en claro que aceptó la condición de Ardohain para resguardar el patrimonio personal de cada uno.

El clima en el estudio se puso tenso cuando se debatió sobre quién de los dos poseía mayores ingresos al momento de la ruptura. Moritán defendió su postura frente a las críticas y puso en duda los prejuicios de los integrantes del programa. El invitado cuestionó las presunciones que el panel presente, el público y la prensa hicieron sobre sus finanzas familiares.

"¿Querían que la pele? ¿O ella a mí? ¿Por qué preasumen un montón de cosas?", remató con firmeza hacia el final de su intervención. Con esta frase, el economista cerró la discusión sobre los arreglos económicos de su matrimonio con la conductora. Sus palabras marcaron una diferencia clara entre su rol profesional y su vida privada junto a la figura de las pasarelas.

