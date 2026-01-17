17 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El temporal llegó a Pinamar: los turistas abandonaron la playa antes de la tormenta

Un fuerte frente de ráfagas y tormentas alcanzó a la ciudad costera y corrió a los turistas de la playa en minutos. Horas antes, había causado destrozos en parte de Mar del Plata.

Por

La gente huyó de la playa en la previa del temporal.

Un fuerte temporal, con lluvias y vientos intensos que ya habían provocado destrozos en distintos barrios de Mar del Plata, alcanzó a la ciudad costera de Pinamar, corriendo a los turistas de la playa, que disfrutaban del sol hasta hace pocas horas. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) rige una alerta amarilla en toda la zona.

Matías Alé y Carna Crivelli fueron testigos de la crecida del mar.
Te puede interesar:

El programa de Matías Alé captó en vivo el impacto de la ola gigante en Mar del Plata

Con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, Pinamar sigue siendo noticia en este verano. A los accidentes entre UTVs y Amaroks, se sumaron las inclemencias climáticas que azotan a gran parte de General Pueyrredón. Las fuertes lluvias traen incertidumbre en el lugar, ya que se teme que provoquen destrozos como caídas de árboles y vegetación, de postes de luz e incluso voladas de techos.

"Incesante lluvia en la Costa Atlántica. Retiraron a toda la gente de la playa. Primero sacaron las sombrillas, y luego se retiraron los turistas. Hubo un cuello de botella porque era tanta la desesperación por la llegada de nubes negras, que se amontonó gente en la salida. La lluvia es fuerte, pero no tanto como en Mar del Plata", expresó el periodista Alan Vidaña, en La Voz de la Calle.

Embed

Además, añadió: "Hay alerta meteorológica durante todo el día; mañana va a seguir la lluvia. Bastante inestable. Atención a las personas que tengan que transitar la ciudad balnearia. Precaución y paciencia"

Por precaución, en muchas zonas de la ciudad, los guardavidas le pidieron a los bañistas que abandonaran el mar. La temperatura llegó este mediodía en Pinamar a los 35º y descendió bruscamente con la llegada del temporal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Planes para hacer en Mar del Plata fuera de las playas y balnearios. 

Turismo en la Costa Atlántica: los mejores 3 planes para hacer un día lluvioso en Mar del Plata

Destrozos en Mar del Plata tras un potente vendaval. 

Temporal en Mar del Plata: fuertes ráfagas causaron destrozos en distintos puntos de la ciudad

Esta persona fue un asesino que aterrorizó a toda una comunidad

Quién era Celso Arrastía, el asesino en serie que causó terror en Mar del Plata

Se llevaron un vehículo con una bebé adentro.

Mar del Plata: robaron un auto con una bebé de tres meses adentro

Armaron la pelopincho en la orilla del mar.

Insólito: armaron una pelopincho en la Playa Popular de Mar del Plata

La perra sabía nadar pero la fuerza del agua le impedía volver a la costa.

Mar del Plata: guardavidas rescataron a una perra arrastrada por la corriente en Playa Grande

Rating Cero

Morena Beltrán y su perfume favorito: cuánto cuesta hoy.

Este es el perfume favorito de Morena Beltrán: cuánto sale

Es la serie más vista en Netflix en 75 países y se va a convertir en tu thriller favorito

La segunda temporada de la serie carcelaria promete sacudir la pantalla de Netflix.
play

¿Hay romance? Se filtraron las primeras imágenes de L-Gante y la China Suárez en la serie En el barro

Furriel se mostró en Uruguay junto a su nueva pareja

La nueva pareja de Joaquín Furriel: quién es Marta Campuzano y cómo se conocieron

Ahora aterrizó a la gran N roja, una serie de animé, que los fanáticos de este género no para de mirarla, se trata El amor a través de un prisma. Una fascinante producción televisiva de Japón que fue todo un éxito en su país.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El amor a través de un prisma, la miniserie animé que llegó al streaming

En fuga, la serie de Netflix que mantiene en duda su temporada 2

¿En fuga tendrá temporada 2 en Netflix? Esto es lo que se sabe

últimas noticias

Los gestos de la abogada se viralizaron rápidamente.

Escándalo en Brasil: una abogada argentina hizo gestos racistas, fue retenida y deberá usar tobillera electrónica

Hace 11 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 18 de enero

Hace 21 minutos
play
Según el primer reporte forense, Gisela Yurka tenía once heridas cortantes y autoinflingidas. Mientras que el niño presentó signos de asxifia por sumersión. 

Crimen en un hotel de Recoleta: qué revelaron los primeros estudios forenses de la mujer y su hijo

Hace 22 minutos
Astrología y protección: existe un el amuleto que acompaña a cada signo

Astrología y protección: el amuleto que acompaña a cada signo

Hace 34 minutos
Morena Beltrán y su perfume favorito: cuánto cuesta hoy.

Este es el perfume favorito de Morena Beltrán: cuánto sale

Hace 35 minutos