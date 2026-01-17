El temporal llegó a Pinamar: los turistas abandonaron la playa antes de la tormenta

Un fuerte temporal, con lluvias y vientos intensos que ya habían provocado destrozos en distintos barrios de Mar del Plata, alcanzó a la ciudad costera de Pinamar, corriendo a los turistas de la playa, que disfrutaban del sol hasta hace pocas horas. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) rige una alerta amarilla en toda la zona.
Con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, Pinamar sigue siendo noticia en este verano. A los accidentes entre UTVs y Amaroks, se sumaron las inclemencias climáticas que azotan a gran parte de General Pueyrredón. Las fuertes lluvias traen incertidumbre en el lugar, ya que se teme que provoquen destrozos como caídas de árboles y vegetación, de postes de luz e incluso voladas de techos.
"Incesante lluvia en la Costa Atlántica. Retiraron a toda la gente de la playa. Primero sacaron las sombrillas, y luego se retiraron los turistas. Hubo un cuello de botella porque era tanta la desesperación por la llegada de nubes negras, que se amontonó gente en la salida. La lluvia es fuerte, pero no tanto como en Mar del Plata", expresó el periodista Alan Vidaña, en La Voz de la Calle.
Además, añadió: "Hay alerta meteorológica durante todo el día; mañana va a seguir la lluvia. Bastante inestable. Atención a las personas que tengan que transitar la ciudad balnearia. Precaución y paciencia"
Por precaución, en muchas zonas de la ciudad, los guardavidas le pidieron a los bañistas que abandonaran el mar. La temperatura llegó este mediodía en Pinamar a los 35º y descendió bruscamente con la llegada del temporal.