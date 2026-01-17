El temporal llegó a Pinamar: los turistas abandonaron la playa antes de la tormenta Un fuerte frente de ráfagas y tormentas alcanzó a la ciudad costera y corrió a los turistas de la playa en minutos. Horas antes, había causado destrozos en parte de Mar del Plata. Por + Seguir en







La gente huyó de la playa en la previa del temporal.

Un fuerte temporal, con lluvias y vientos intensos que ya habían provocado destrozos en distintos barrios de Mar del Plata, alcanzó a la ciudad costera de Pinamar, corriendo a los turistas de la playa, que disfrutaban del sol hasta hace pocas horas. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) rige una alerta amarilla en toda la zona.

Con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, Pinamar sigue siendo noticia en este verano. A los accidentes entre UTVs y Amaroks, se sumaron las inclemencias climáticas que azotan a gran parte de General Pueyrredón. Las fuertes lluvias traen incertidumbre en el lugar, ya que se teme que provoquen destrozos como caídas de árboles y vegetación, de postes de luz e incluso voladas de techos.

"Incesante lluvia en la Costa Atlántica. Retiraron a toda la gente de la playa. Primero sacaron las sombrillas, y luego se retiraron los turistas. Hubo un cuello de botella porque era tanta la desesperación por la llegada de nubes negras, que se amontonó gente en la salida. La lluvia es fuerte, pero no tanto como en Mar del Plata", expresó el periodista Alan Vidaña, en La Voz de la Calle.

Embed 17:20h | En breve las tormentas y un posible frente de ráfagas llegará a Pinamar. Momento de sacar el auto de abajo de los árboles y salir de la playa. pic.twitter.com/VizKZicxHs — Cindy (@cindymfernandez) January 17, 2026 Además, añadió: "Hay alerta meteorológica durante todo el día; mañana va a seguir la lluvia. Bastante inestable. Atención a las personas que tengan que transitar la ciudad balnearia. Precaución y paciencia"