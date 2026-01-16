Nuevo accidente Pinamar: volcó otro vehículo en los médanos en zona de La Frontera y hay un herido Luego del choque que terminó con Bastian Jerez internado en grave estado, se registró un nuevo incidente que dejó un herido. El hombre fue atendido e indican que no contaba con los elementos de protección correspondientes. Por + Seguir en







Nuevo accidente en Pinamar. El Destape

Pese a lo sucedido en los últimos días en la zona de médanos, se registró un nuevo episodio en el que un hombre tuvo que ser derivado al hospital de Pinamar, luego de que el UTV en el que viajaba se tumbara. En este caso, no habría intervenido otro vehículo, sino que se trató de una mala maniobra del conductor.

Según testigos, el conductor realizaba piruetas en la arena e hizo un giro incorrecto, lo que provocó el accidente. Inmediatamente, el hombre pidió auxilio de forma desesperada y fue socorrido por un instructor y su alumno, que circulaban en otro rodado.

UTV en los médanos El Destape El periodista Leonardo García confirmó la noticia en Argenzuela, por C5N. Aclaró que se trata de los primeros reportes tras el vuelco. "El vehículo quedó roto en la parte delantera derecha", agregó. Se esperan más detalles sobre el estado de salud del hombre accidentado.

El suceso se dio horas después del trágico acontecimiento en el que otro UTV impactó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok blanca. A causa de esa colisión, un niño de 8 años, identificado como Bastián Jerez, resultó herido de gravedad y se encuentra internado en estado delicado. Otras dos menores también fueron atendidas por heridas leves.

Imputaron al padre de Bastian por el choque en Pinamar que lo dejó en grave estado La Justicia pidió la imputación del padre de Bastian Jerez, el niño de 8 años que se encuentra en grave estado, luego del fuerte accidente ocurrido en la zona de La Frontera, Pinamar. La fiscalía lo acusó del delito de lesiones culposas agravadas, al igual que a los conductores de la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente.

Ahora, Maximiliano Jerez, fue acusado de ser el responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho. El menor viajaba en el UTV junto a su papá, otra mujer y dos niñas, cuando se produjo el choque contra la camioneta, en la zona de los médanos. Rápidamente, fue trasladado a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba a pocos metros del lugar del hecho.