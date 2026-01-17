Loto Plus: resultado del sorteo 3849 del sábado 17 de enero de 2026

Este sábado 17 de enero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 7
Los números ganadores fueron: 11-14-16-24-34-35
6 aciertos: vacante. Premio: $1.545.846.508,18.-
5 aciertos: 7 ganadores. Premio: $16.907.348,70.-
4 aciertos: 357 ganadores. Premio: $3.381.469,74.-
Los números ganadores fueron: 08-27-32-38-41-42
6 aciertos: vacante. Premio: $6.598.564.889,45.-
5 aciertos: 5 ganadores. Premio: $16.907.348,70.-
4 aciertos: 403 ganadores. Premio: $3.381.469,74.-
Los números seleccionados fueron: 07-11-23-31-35-41
6 aciertos: vacante. Premio: $393.865.588,00.-
Los números ganadores fueron: 05-13-21-32-33-43
5 aciertos: 13 ganadores. Premio: $43.549.231,50.-
NÚMERO PLUS VACANTE
Miércoles 21 de enero a las 22. POZO ESTIMADO: $25.842.000.000.-
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.