17 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Escándalo en Brasil: una abogada argentina hizo gestos racistas, fue retenida y deberá usar tobillera electrónica

Se trata de Agostina Páez, una santiagueña de 29 años que realizó insultos racistas hacia un empleado de un bar en Ipanema. Las autoridades le retuvieron el pasaporte y le impusieron una tobillera electrónica.

Por
Los gestos de la abogada se viralizaron rápidamente.

Los gestos de la abogada se viralizaron rápidamente.

Una abogada argentina de 29 años quedó retenida en Río de Janeiro, Brasil, tras ser acusada de agredir con insultos y gestos racistas a un empleado de un bar de la playa de Ipanema. La Justicia brasileña le incautó el pasaporte y ordenó que utilice una tobillera electrónica mientras continúa la causa por discriminación.

El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 
Te puede interesar:

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

El incidente se produjo el pasado miércoles 14 de enero por la noche, cuando Agostina Páez, una reconocida influencer santiagueña, protagonizó una discusión con el personal del local por un supuesto error en el pago de la cuenta.

Según informan medios locales, la profesional estaba en el lugar acompañada por un grupo de amigas. Un empleado del local detectó un error en la factura justo cuando se estaban por ir, y fue entonces que comenzó la discusión. Allí, Paéz comenzó a hacer gestos y expresiones racistas, además de utilizar la palabra "mono", un delito grave con sanciones estrictas bajo la ley brasileña.

agostina paez abogada
Agostina Páez es una reconocida influencer.

Agostina Páez es una reconocida influencer.

Tras la denuncia formal y la presentación de pruebas en la Comisaría 11ª de Rocinha, la acusada se presentó este sábado a prestar su declaración, según consignó G1. En el marco de la investigación penal, las autoridades incautaron su pasaporte y se ordenó que permanezca en el país con el uso de una tobillera electrónica de monitoreo hasta que se defina su situación judicial.

La medida cautelar de control electrónico obedece al hecho de que el caso se encuentra en etapa de instrucción y a la gravedad de la conducta imputada, que involucra discriminación y ofensas raciales, delitos que en Brasil están tipificados con penas que pueden ir desde multas hasta prisión, dependiendo de la interpretación judicial y las circunstancias específicas del caso.

La abogada, que fue identificada rápidamente como una influencer argentina, con más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram (desactivado) y casi 80 mil en TikTok (privado), será investigada por la Policía Civil, para determinar la responsabilidad penal de la acusada y esclarecer las circunstancias exactas del incidente.

Mirá el momento en el que la abogada realiza insultos racistas hacia un empleado de un bar en Ipanema

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El entrenador Fernando Diniz tiene 51 años.

El momento más desopilante del fútbol brasileño: una cucaracha se coló en la conferencia de un entrenador

La policía neuquina montó un operativo cerrojo en toda la región para dar con su paradero.

Neuquén: buscan desesperadamente a la hermana del campeón del mundo Marcos "Huevo" Acuña

Esta persona fue un asesino que aterrorizó a toda una comunidad

Quién era Celso Arrastía, el asesino en serie que causó terror en Mar del Plata

Se conoció el resultado del allanamiento a la expareja de la mediática.

"La escondió": se conocieron los escalofriantes detalles del allanamiento al ex de Romina Gaetani

El caso del asesino de los taxistas que marcó un antes y después

Quién era Ricardo Luis Melogno, el asesino en serie que buscaba un rubro particular para elegir sus víctimas

El Ministerio de Seguridad Nacional aplicará a los hinchas implicados la restricción de concurrencia a todo evento deportivo.

Drogas, un arma de fuego y municiones: el hallazgo de Gendarmería en un micro de la barra de San Lorenzo

Rating Cero

Morena Beltrán y su perfume favorito: cuánto cuesta hoy.

Este es el perfume favorito de Morena Beltrán: cuánto sale

Es la serie más vista en Netflix en 75 países y se va a convertir en tu thriller favorito

La segunda temporada de la serie carcelaria promete sacudir la pantalla de Netflix.
play

¿Hay romance? Se filtraron las primeras imágenes de L-Gante y la China Suárez en la serie En el barro

Furriel se mostró en Uruguay junto a su nueva pareja

La nueva pareja de Joaquín Furriel: quién es Marta Campuzano y cómo se conocieron

Ahora aterrizó a la gran N roja, una serie de animé, que los fanáticos de este género no para de mirarla, se trata El amor a través de un prisma. Una fascinante producción televisiva de Japón que fue todo un éxito en su país.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El amor a través de un prisma, la miniserie animé que llegó al streaming

En fuga, la serie de Netflix que mantiene en duda su temporada 2

¿En fuga tendrá temporada 2 en Netflix? Esto es lo que se sabe

últimas noticias

Los gestos de la abogada se viralizaron rápidamente.

Escándalo en Brasil: una abogada argentina hizo gestos racistas, fue retenida y deberá usar tobillera electrónica

Hace 13 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 18 de enero

Hace 23 minutos
play
Según el primer reporte forense, Gisela Yurka tenía once heridas cortantes y autoinflingidas. Mientras que el niño presentó signos de asxifia por sumersión. 

Crimen en un hotel de Recoleta: qué revelaron los primeros estudios forenses de la mujer y su hijo

Hace 24 minutos
Astrología y protección: existe un el amuleto que acompaña a cada signo

Astrología y protección: el amuleto que acompaña a cada signo

Hace 36 minutos
Morena Beltrán y su perfume favorito: cuánto cuesta hoy.

Este es el perfume favorito de Morena Beltrán: cuánto sale

Hace 37 minutos