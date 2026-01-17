Escándalo en Brasil: una abogada argentina hizo gestos racistas, fue retenida y deberá usar tobillera electrónica Se trata de Agostina Páez, una santiagueña de 29 años que realizó insultos racistas hacia un empleado de un bar en Ipanema. Las autoridades le retuvieron el pasaporte y le impusieron una tobillera electrónica. Por + Seguir en







Los gestos de la abogada se viralizaron rápidamente.

Una abogada argentina de 29 años quedó retenida en Río de Janeiro, Brasil, tras ser acusada de agredir con insultos y gestos racistas a un empleado de un bar de la playa de Ipanema. La Justicia brasileña le incautó el pasaporte y ordenó que utilice una tobillera electrónica mientras continúa la causa por discriminación.

El incidente se produjo el pasado miércoles 14 de enero por la noche, cuando Agostina Páez, una reconocida influencer santiagueña, protagonizó una discusión con el personal del local por un supuesto error en el pago de la cuenta.

Según informan medios locales, la profesional estaba en el lugar acompañada por un grupo de amigas. Un empleado del local detectó un error en la factura justo cuando se estaban por ir, y fue entonces que comenzó la discusión. Allí, Paéz comenzó a hacer gestos y expresiones racistas, además de utilizar la palabra "mono", un delito grave con sanciones estrictas bajo la ley brasileña.

agostina paez abogada Agostina Páez es una reconocida influencer. Tras la denuncia formal y la presentación de pruebas en la Comisaría 11ª de Rocinha, la acusada se presentó este sábado a prestar su declaración, según consignó G1. En el marco de la investigación penal, las autoridades incautaron su pasaporte y se ordenó que permanezca en el país con el uso de una tobillera electrónica de monitoreo hasta que se defina su situación judicial.

La medida cautelar de control electrónico obedece al hecho de que el caso se encuentra en etapa de instrucción y a la gravedad de la conducta imputada, que involucra discriminación y ofensas raciales, delitos que en Brasil están tipificados con penas que pueden ir desde multas hasta prisión, dependiendo de la interpretación judicial y las circunstancias específicas del caso.

La abogada, que fue identificada rápidamente como una influencer argentina, con más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram (desactivado) y casi 80 mil en TikTok (privado), será investigada por la Policía Civil, para determinar la responsabilidad penal de la acusada y esclarecer las circunstancias exactas del incidente. Mirá el momento en el que la abogada realiza insultos racistas hacia un empleado de un bar en Ipanema Embed Uma advogada argentina teve o passaporte apreendido por policiais civis neste sábado (17), após dirigir ofensas racistas contra um funcionário de um bar, em Ipanema, na Zona Sul. Ela também passará a usar tornozeleira eletrônica. Crédito: Divulgação / PCERJ pic.twitter.com/flqnoRDtt5 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 17, 2026