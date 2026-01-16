16 de enero de 2026 Inicio
Imputaron al padre de Bastian por el choque en Pinamar que lo dejó en grave estado

El padre de Bastian Jerez, el niño de 8 años que lucha por su vida, fue imputado por lesiones culposas tras el fuerte choque ocurrido en la zona de La Frontera, Pinamar.

El niño se encuentra en grave estado.

Bastian sufrió múltiples traumatismos de cráneo.
Maximiliano Jerez, el nuevo imputado en la causa, fue acusado de ser el responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho. El niño viajaba en el UTV junto a su papá, otra mujer y dos menores, cuando se produjo el choque contra la camioneta, en la zona del La Frontera. Inmediatamente, fue trasladado a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba a pocos metros del lugar del hecho.

UTV en los médanos
Los accidentes en UTV en los médanos crecieron exponencialmente este verano.

“Sinceramente, no tengo palabras, estoy pasado por el momento más feo de mi vida. Mi hijo es lo más lindo que tengo, lo más preciado de mi vida”, expresó Maximiliano a la salida del Hospital Comunitario de Pinamar, donde el menor permaneció internado en Terapia Intensiva desde el lunes hasta ser trasladado a Mar del Plata.

Y agregó: “Cuando pasó el accidente se me fue el mundo abajo. Quiero lo mejor para mi hijo. Trabajo todo el año, vengo con mi hijo a pasar una semana, a que disfrute de la playa... Nunca nadie se imaginaría que pueda pasar un accidente así”.

Mientras tanto, las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.

Cómo sigue la salud de Bastian, el nene de 8 años que continúa en grave estado

Bastian Jerez se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil "Victorio Tetamanti", en Mar del Plata, y fue intervenido quirúrgicamente por tercera vez desde el accidente. Si bien permanece estable, los resultados confirmaron que el niño de 8 años padece múltiples fracturas de cráneo y se encuentra con "pronóstico reservado".

En las primeras actuaciones se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen donde se hallaron múltiples fracturas de cráneo. Posteriormente a la evaluación, el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en quirófano sin complicaciones.

hospital tetamanti mar del plata
El niño fue trasladado este jueves al Hospital Materno Infantil

El niño fue trasladado este jueves al Hospital Materno Infantil "Victorio Tetamanti" en Mar del Plata.

Con el correr de las horas, Jimena Paternoster desde Mar del Plata dio a conocer un nuevo parte médico que indicaba que la cirugía "se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy. En la misma se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen"

"Se encuentra con pronostico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución", indicaron en el texto.

En cuanto al procedimiento que se le practicó a Bastian, se trató principalmente de "contener el daño del hígado" mediante lo que se llama "packing", que implica construir una especie de tapón para evitar el sangrado.

