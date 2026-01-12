Un nene de 8 años lucha por su vida tras un violento choque en La Frontera de Pinamar El accidente involucró a una camioneta Volkswagen Amarok blanca y un vehículo recreativo tipo UTV rojo, en el cual se desplazaba el menor junto a dos adultos. Por + Seguir en







Un niño de 8 años resultó gravemente herido este lunes tras un violento choque frontal en la ciudad balnearia de Pinamar. El accidente involucró a una camioneta Volkswagen Amarok blanca y un vehículo recreativo tipo UTV rojo, en el cual se desplazaba el menor junto a dos adultos.

Según los primeros reportes, el UTV era conducido por una mujer, mientras que un hombre viajaba como acompañante. A raíz del fuerte impacto, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar, donde permanece internado bajo pronóstico reservado y "lucha por su vida".

El hombre que acompañaba al menor también debió recibir asistencia médica inmediata debido a las heridas sufridas en su rostro. Por su parte, el personal sanitario y los efectivos policiales que acudieron a la escena trabajaron intensamente para estabilizar a los heridos y despejar el área del siniestro.

Peritos de la policía local iniciaron las investigaciones pertinentes en el lugar del hecho para determinar las causas exactas de la colisión. El objetivo de las autoridades es establecer la mecánica del choque y verificar si existieron maniobras imprudentes por parte de alguno de los conductores.

En paralelo, se intenta constatar si los vehículos involucrados circulaban por sectores habilitados o si lo hacían "fuera de las normas permitidas". El control de los vehículos todoterreno en las zonas de dunas y playas de Pinamar es un foco recurrente de fiscalización durante la temporada estival.