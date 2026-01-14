15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Volcó un vehículo todoterreno en La Frontera: hay dos hombres heridos

El accidente ocurrió en la zona de médanos. Uno de los ocupantes sufrió una fractura de cadera y está internado en el Hospital de Mar de Ajó.

Por
Así quedó uno de los ocupantes del UTV.

Así quedó uno de los ocupantes del UTV.

Mientras Bastian, el nene de 8 años accidentado en La Frontera de Pinamar, sigue luchando por su vida, otro vehículo todoterreno tipo UTV protagonizó este martes un vuelco en la zona de médanos. El accidente dejó como saldo dos hombres heridos, quienes fueron asistidos inicialmente por un instructor y un aprendiz de UTV que presenciaron el hecho.

Te puede interesar:

El dolor del papá de Bastian: "Estoy pasando por el momento más feo de mi vida"

Uno de los ocupantes sufrió lesiones leves, pero el segundo padeció una fractura de cadera y debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Mar de Ajó, donde permanece bajo observación. El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando el conductor perdió el control de la unidad.

Este hecho ocurre en un contexto de extrema sensibilidad en la Costa Atlántica tras el grave accidente que sufrió Bastian en Pinamar. El menor, oriundo de Moreno, resultó herido el pasado lunes en la zona de La Frontera tras un choque frontal entre el UTV en el que viajaba con su padre y una camioneta Volkswagen Amarok.

Respecto a la salud del pequeño, el último parte médico emitido este miércoles indicó una “leve mejoría” tras haber sido sometido a dos cirugías de alta complejidad. Los profesionales debieron intervenirlo por una laceración hepática y diversas lesiones pulmonares derivadas del fuerte impacto entre ambos vehículos.

A pesar de esta evolución positiva, los médicos advirtieron que el estado del menor “sigue siendo crítico y reservado”. El paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Comunitario de Pinamar, a la espera de una estabilidad que permita evaluar futuros pasos médicos.

El equipo de salud aguarda que el cuadro general se mantenga estable para determinar, en los próximos días, la necesidad de una intervención adicional. Asimismo, no se descarta el traslado del niño a un centro médico de mayor complejidad si su evolución lo permite y las condiciones clínicas así lo requieren.

Noticias relacionadas

play

Brutal choque en Mataderos: iba a alta velocidad, chocó con un auto y atropelló a un cartonero

play

Retiro: gran recambio turístico con el arranque de la segunda quincena de enero

Para este jueves se esperan bajas temperaturas.

Chubut: el incendio está contenido en un 85%, pero continúa el riesgo de que se reaviven los focos

La aerolínea podría sufrir sanciones.

Flybondi bajo el radar del Gobierno: por la cancelación de vuelos, le inician un sumario y podría sufrir sanciones

play

Trabajadores de una empresa de limpieza reclaman por despidos masivos: "No nos dejan entrar"

Bastian podría ser operado este jueves.

Cómo sigue la salud de Bastian, el niño atropellado en Pinamar: será operado por tercera vez

Rating Cero

Interpretaciones destacadas y un tono profundamente humano.
play

Netflix: la serie argentina protagonizada por Francella que se roba las miradas en enero 2026

Esta producción reinterpreta el suspenso literario con ritmo actual y grandes actuaciones.
play

Esta miniserie está basada en una de las historias de Agatha Christie y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Atravesó una larga enfermedad.

Murió Rubén Patagonia, reconocido cantante de folklore nacional

Zaira Nara le pidió a Maxi López que es aleje.

Zaira Nara mandó a Maxi López a alejarse de Wanda Nara tras convertirse en padre

Kate Hudson y el cambio físico que sorprendió en su nueva película.

La impresionante transformación de Kate Hudson para su nueva película

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

últimas noticias

play

El dolor del papá de Bastian: "Estoy pasando por el momento más feo de mi vida"

Hace 14 minutos
play
Interpretaciones destacadas y un tono profundamente humano.

Netflix: la serie argentina protagonizada por Francella que se roba las miradas en enero 2026

Hace 17 minutos
play
Esta producción reinterpreta el suspenso literario con ritmo actual y grandes actuaciones.

Esta miniserie está basada en una de las historias de Agatha Christie y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Hace 20 minutos
El café tiene muchos beneficios para la salud, como su efecto antioxidante.

Esto le pasa al cuerpo si tomás café sin azúcar todas las mañanas: te sorprenderás

Hace 22 minutos
play

Brutal choque en Mataderos: iba a alta velocidad, chocó con un auto y atropelló a un cartonero

Hace 27 minutos