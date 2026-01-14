Volcó un vehículo todoterreno en La Frontera: hay dos hombres heridos El accidente ocurrió en la zona de médanos. Uno de los ocupantes sufrió una fractura de cadera y está internado en el Hospital de Mar de Ajó. Por + Seguir en







Así quedó uno de los ocupantes del UTV.

Mientras Bastian, el nene de 8 años accidentado en La Frontera de Pinamar, sigue luchando por su vida, otro vehículo todoterreno tipo UTV protagonizó este martes un vuelco en la zona de médanos. El accidente dejó como saldo dos hombres heridos, quienes fueron asistidos inicialmente por un instructor y un aprendiz de UTV que presenciaron el hecho.

Uno de los ocupantes sufrió lesiones leves, pero el segundo padeció una fractura de cadera y debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Mar de Ajó, donde permanece bajo observación. El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando el conductor perdió el control de la unidad.

Este hecho ocurre en un contexto de extrema sensibilidad en la Costa Atlántica tras el grave accidente que sufrió Bastian en Pinamar. El menor, oriundo de Moreno, resultó herido el pasado lunes en la zona de La Frontera tras un choque frontal entre el UTV en el que viajaba con su padre y una camioneta Volkswagen Amarok.

Respecto a la salud del pequeño, el último parte médico emitido este miércoles indicó una “leve mejoría” tras haber sido sometido a dos cirugías de alta complejidad. Los profesionales debieron intervenirlo por una laceración hepática y diversas lesiones pulmonares derivadas del fuerte impacto entre ambos vehículos.

A pesar de esta evolución positiva, los médicos advirtieron que el estado del menor “sigue siendo crítico y reservado”. El paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Comunitario de Pinamar, a la espera de una estabilidad que permita evaluar futuros pasos médicos.