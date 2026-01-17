"Hace vida de tío": el duro reproche de Evangelina Anderson a Martín Demichelis

La separación de la panelista Evangelina Anderson y el director técnico Martín Demichelis fue una ruptura de común acuerdo, pero, con el paso del tiempo, la relación del exentrenador de River con sus hijos quedó debilitada, a tal punto que una allegada de la familia aseguró que "hace vida de tío".
Mientras la modelo se enfoca en desarrollar una carrera en los medios y se destaca entre los participantes de MasterChef Celebrity, deja a los chicos, Bastian, Lola y Emma, con su hermana. La explicación es que el padre, que no tiene vivienda ni trabajo, no tendría un lugar físico para verlos.
Esta desatención afectiva hace que la mediática no quiera hablar con el deportista, sino a través de sus abogados. “Eva no tiene necesidad económica, pero salió a laburar y los hijos quedan con su hermana. El padre los va a buscar cada tanto para merendar, pero los deja en su casa. Él hace vida de tío. Para el más grande es más fácil, pero las nenas menores…”, reveló la periodista Débora D'Amato en A la tarde, por América.
Otro dato revelador que pone a los menores en medio del conflicto es que el ex director técnico tiene novia, y la forma en que se enteró la familia no fue la mejor. "Para Eva fue terrible el tiempo y la manera en que se les dio la noticia", remarcó la panelista.
Quién es la nueva pareja de Martín Demichelis
El exmarido de Evangelina Anderson, Martín Demichelis, estaría en pareja con una mujer llamada Micaela, una figura mediática que apareció junto a él recientemente en Punta del Este, aunque su relación está en medio de polémicas y rumores. La mujer ya habría sido presentada a sus hijos en los primeros días del 2026.