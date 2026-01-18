18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Un niño de 11 años mató a su padre después de que le sacara su Nintendo

Según la investigación, el menor de edad tomó un arma de fuego guardada en una caja fuerte, la cargó de balas y le disparó en la cabeza a su padre mientras dormía. Era el día del cumpleaños del chico.

Por
El chico de once años mató a su padre de un disparo en la cabeza después de que le ordenara que dejara su consola de juegos y se fuera a dormir.

El chico de once años mató a su padre de un disparo en la cabeza después de que le ordenara que dejara su consola de juegos y se fuera a dormir.

Un niño de 11 años disparó contra su padre hasta matarlo, después de que le sacara su Nintendo Switch, una consola de juegos portátil. El hecho ocurrió esta semana en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, culpó al presidente de Estados Unidos Donald Trump por las matanzas en el país.
Te puede interesar:

El gobierno de Irán admitió por primera vez que hubo "miles de muertos" durante la represión

El episodio ocurrió el pasado martes 13 de enero en la casa familiar ubicada en el pueblo de Duncannon Borough, al costado del río Susquehanna, una zona residencial dentro de uno de los estados industriales más importantes de Estados Unidos.

Según los documentos judiciales del caso, la Policía llegó al domicilio de la familia después de recibir un llamado telefónico de un vecino en el que se alertaba sobre el ruido de un disparo de arma de fuego. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre de 42 años, identificado por el nombre de Douglas Dietz, que yacía muerto en su cama y con un disparo en su cabeza.

Los informes policiales aseguran que el niño de 11 años asumió inmediatamente la responsabilidad del crimen. "¡Papá está muerto!", gritó el menor cuando los oficiales ingresaron a su casa. Después, ellos escucharon cómo el chico le dijo a su madre, quien estuvo presente en el momento del asesinato: "Yo maté a papá".

Uno de los datos más escalofriantes del crimen es que la fecha del asesinato coincide con el día de cumpleaños del niño. Según declaró el menor, había tenido un buen día con sus padres, pero luego se enojó cuando su progenitor le ordenó que dejara su consola de juegos y se fuera a dormir.

El niño admitió haber "sacado el arma de la caja fuerte, cargado balas y caminado hacia el lado de la cama de su padre", según la declaración jurada. "Apretó el percutor y disparó contra su padre", agrega el reporte policial. Por último, el niño quedó imputado por el delito de homicidio criminal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jorge Mas, propietario de Inter Miami, junto a Lionel Messi.

Bombazo en el fútbol sudamericano: ¿Messi jugará la Copa Libertadores con Inter Miami?

Violento robo millonario en una tienda de Pokémon en Nueva York.

Video: robaron a mano armada en pleno Manhattan y se llevaron u$s100 mil en cartas Pokémon

Luego de las amenazas de anexión de Donald Trump, cientos de personas protestaron este sábado en Groenlandia.

"Que América se vaya": masivas protestas contra Donald Trump en Dinamarca y Groenlandia

Mi equipo y yo queremos tener la certeza de que, cuando se utilicen mi voz o mi imagen, sea porque he dado mi aprobación”, aseguró Mathew McConaughey.

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para que no sean recreadas por la IA

El espacio aéreo de una zona del continente americano deberá tomar recaudos por una advertencia de Estados Unidos. 

Estados Unidos emitió una alerta aérea por riesgos al sobrevolar áreas de Latinoamérica

Donald Trump anunció que podría poner nuevas sanciones económicas, durante un evento en la Casa Blanca.

Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los países que no apoyen la anexión de Groenlandia a Estados Unidos

Rating Cero

La humorista y el político se reencontrarán a fin de mes en Mar del Plata.
play

"Sé mucho...": Mirtha Legrand acorraló a Fátima Flórez con una pregunta sobre Javier Milei

La actriz fallecida participó en All That, uno de los programas más icónicos de Nickelodeon.

Conmoción: una exestrella de Nickelodeon murió atropellada en Nueva York

La influencer fue categórica al hablar de la posibilidad de que la nena conozca a la abuela paterna.

Melody Luz rompió el silencio: por qué no quiere que su hija tenga vínculo con Mariana Nannis

La modelo y el entrenador sólo se hablan a través de sus abogados.

"Hace vida de tío": el duro reproche de Evangelina Anderson a Martín Demichelis

La famosa eligió enfocarse en sus deseos personales para este 2026.

Lejos de Luciano Castro, Sabrina Rojas dejó un enigmático posteo sobre el amor: "Así, en ese orden"

Morena Beltrán y su perfume favorito: cuánto cuesta hoy.

Este es el perfume favorito de Morena Beltrán: cuánto sale

últimas noticias

El chico de once años mató a su padre de un disparo en la cabeza después de que le ordenara que dejara su consola de juegos y se fuera a dormir.

Un niño de 11 años mató a su padre después de que le sacara su Nintendo

Hace 1 hora
Milei busca el apoyo de los gobernadores para aprobar la reforma laboral.

Milei cierra la semana con una agenda a full y la mira puesta en la reforma laboral

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del sábado 17 de enero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3849 del sábado 17 de enero de 2026

Hace 1 hora
El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, culpó al presidente de Estados Unidos Donald Trump por las matanzas en el país.

El gobierno de Irán admitió por primera vez que hubo "miles de muertos" durante la represión

Hace 1 hora
Pampita y Roberto García Moritán. El funcionario reconoció que hubo acuerdo prenupcial. 

Todo arreglado: Roberto García Moritán admitió que firmó un contrato prenupcial con Pampita

Hace 1 hora