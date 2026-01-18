Un niño de 11 años mató a su padre después de que le sacara su Nintendo Según la investigación, el menor de edad tomó un arma de fuego guardada en una caja fuerte, la cargó de balas y le disparó en la cabeza a su padre mientras dormía. Era el día del cumpleaños del chico. Por + Seguir en







El chico de once años mató a su padre de un disparo en la cabeza después de que le ordenara que dejara su consola de juegos y se fuera a dormir.

Un niño de 11 años disparó contra su padre hasta matarlo, después de que le sacara su Nintendo Switch, una consola de juegos portátil. El hecho ocurrió esta semana en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos.

El episodio ocurrió el pasado martes 13 de enero en la casa familiar ubicada en el pueblo de Duncannon Borough, al costado del río Susquehanna, una zona residencial dentro de uno de los estados industriales más importantes de Estados Unidos.

Según los documentos judiciales del caso, la Policía llegó al domicilio de la familia después de recibir un llamado telefónico de un vecino en el que se alertaba sobre el ruido de un disparo de arma de fuego. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre de 42 años, identificado por el nombre de Douglas Dietz, que yacía muerto en su cama y con un disparo en su cabeza.

Los informes policiales aseguran que el niño de 11 años asumió inmediatamente la responsabilidad del crimen. "¡Papá está muerto!", gritó el menor cuando los oficiales ingresaron a su casa. Después, ellos escucharon cómo el chico le dijo a su madre, quien estuvo presente en el momento del asesinato: "Yo maté a papá".

Uno de los datos más escalofriantes del crimen es que la fecha del asesinato coincide con el día de cumpleaños del niño. Según declaró el menor, había tenido un buen día con sus padres, pero luego se enojó cuando su progenitor le ordenó que dejara su consola de juegos y se fuera a dormir.

El niño admitió haber "sacado el arma de la caja fuerte, cargado balas y caminado hacia el lado de la cama de su padre", según la declaración jurada. "Apretó el percutor y disparó contra su padre", agrega el reporte policial. Por último, el niño quedó imputado por el delito de homicidio criminal.