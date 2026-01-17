Melody Luz rompió el silencio: por qué no quiere que su hija tenga vínculo con Mariana Nannis

La interna de la familia Caniggia volvió a ser noticia por los dichos de la nuera de Mariana Nannis, Melody Luz, quien expuso en televisión cuáles son los motivos por los que su hija Venezia no tiene relación con la mamá de Alex Caniggia.
La bailarina recordó cuando la madre de Alex Caniggia la dejó en la calle estando embarazada y reveló cómo es la relación de Venezia con su abuelo, Claudio Paul.
La bailarina estuvo como panelista en televisión y contó que todo empezó mientras ella estaba embarazada de la menor. Recordó que, tras abandonar el Hotel Faena, se encontraban en un departamento en Puerto Madero cuando la mediática les exigió que se fueran de inmediato.
"No me interesa una mujer que me dejó sin techo cuando estaba embarazada. Yo no podía ni levantar una bolsa y nos forzó a retirarnos", dijo sin filtro en SQP, en América, con la conducción de Sabrina Rojas.
Con un duro testimonio contra la exmujer de Claudio Paul Caniggia, la joven remarcó el prejuicio de clase que tiene su suegra: "Ella pensó que yo era una okupa. Soy una chica de San Martín y lo digo con orgullo. Lo que no pensó es que en mi panza llevaba sangre de su sangre".
Melody subrayó que quiere que su hija crezca con contención y rodeada de un cariño sincero, como el de su abuela materna. También remarcó la diferencia en el trato con Claudio Paul Caniggia, el padre de Alex, que es un abuelo presente: "Juegan, dibujan y pasan tiempo juntos", detalló la influencer.
