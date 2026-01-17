IR A
IR A

Melody Luz rompió el silencio: por qué no quiere que su hija tenga vínculo con Mariana Nannis

La bailarina recordó cuando la madre de Alex Caniggia la dejó en la calle estando embarazada y reveló cómo es la relación de Venezia con su abuelo, Claudio Paul.

La influencer fue categórica al hablar de la posibilidad de que la nena conozca a la abuela paterna.

La influencer fue categórica al hablar de la posibilidad de que la nena conozca a la abuela paterna.

Redes sociales

La interna de la familia Caniggia volvió a ser noticia por los dichos de la nuera de Mariana Nannis, Melody Luz, quien expuso en televisión cuáles son los motivos por los que su hija Venezia no tiene relación con la mamá de Alex Caniggia.

La famosa eligió enfocarse en sus deseos personales para este 2026.
Te puede interesar:

Lejos de Luciano Castro, Sabrina Rojas dejó un enigmático posteo sobre el amor: "Así, en ese orden"

La bailarina estuvo como panelista en televisión y contó que todo empezó mientras ella estaba embarazada de la menor. Recordó que, tras abandonar el Hotel Faena, se encontraban en un departamento en Puerto Madero cuando la mediática les exigió que se fueran de inmediato.

"No me interesa una mujer que me dejó sin techo cuando estaba embarazada. Yo no podía ni levantar una bolsa y nos forzó a retirarnos", dijo sin filtro en SQP, en América, con la conducción de Sabrina Rojas.

Embed

La relación de Claudio Paul Caniggia con su nieta

Con un duro testimonio contra la exmujer de Claudio Paul Caniggia, la joven remarcó el prejuicio de clase que tiene su suegra: "Ella pensó que yo era una okupa. Soy una chica de San Martín y lo digo con orgullo. Lo que no pensó es que en mi panza llevaba sangre de su sangre".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por (@melodyluz)

Melody subrayó que quiere que su hija crezca con contención y rodeada de un cariño sincero, como el de su abuela materna. También remarcó la diferencia en el trato con Claudio Paul Caniggia, el padre de Alex, que es un abuelo presente: "Juegan, dibujan y pasan tiempo juntos", detalló la influencer.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

últimas noticias

Jorge Mas, propietario de Inter Miami, junto a Lionel Messi.

Bombazo en el fútbol sudamericano: ¿Messi jugará la Copa Libertadores con Inter Miami?

Hace 7 minutos
Violento robo millonario en una tienda de Pokémon en Nueva York.

Video: robaron a mano armada en pleno Manhattan y se llevaron u$s100 mil en cartas Pokémon

Hace 13 minutos
play
La menor fue rescatada por un vecino de la zona que se había sumado al operativo de búsqueda.

Video: rescataron a una niña de 3 años que estuvo desaparecida 8 horas en la montaña en Neuquén

Hace 19 minutos
El soldado pertenecía al Centro Recreativo del Ejército Héroes de Malvinas, en Remedios de Escalada.

Encontraron muerto a otro soldado del Ejército Argentino: ya son cuatro casos en un mes

Hace 33 minutos
La modelo y el entrenador sólo se hablan a través de sus abogados.

"Hace vida de tío": el duro reproche de Evangelina Anderson a Martín Demichelis

Hace 49 minutos