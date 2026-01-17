Este es el perfume favorito de Morena Beltrán: cuánto sale

La periodista deportiva comparte su elección aromática con una fragancia inglesa que se destaca por su identidad floral y su fuerte presencia internacional.

Morena Beltrán se consolidó como una de las figuras jóvenes más reconocidas del periodismo deportivo argentino por su trabajo en ESPN y por su visibilidad en redes sociales. Entre los aspectos que suelen despertar interés aparece su elección de fragancia , ya que utiliza el London Eau de Parfum de Burberry , uno de los perfumes más representativos de la marca inglesa.

La preferencia por este aroma se conoció a partir de una imagen compartida tiempo atrás, donde quedó expuesto cuál es el producto que forma parte de su rutina cotidiana. No se trata de una fragancia reciente ni de edición limitada, sino de un clásico que se mantiene vigente dentro del mercado internacional.

El London de Burberry es reconocido por su pertenencia a la familia olfativa Floral para Mujeres y por una composición que combina notas frescas, florales y amaderadas. Esa estructura aromática explica su popularidad sostenida y su lugar como una de las creaciones más exitosas de la firma británica.

El perfume que usa Morena Beltrán es el London Eau de Parfum de Burberry , una de las fragancias más reconocidas de la firma inglesa y una referencia dentro del segmento femenino por su identidad clásica y sofisticada. Se trata de un aroma que se consolidó como uno de los productos más vendidos de la marca y que mantiene su vigencia a nivel internacional.

Según Fragrantica, pertenece a la familia olfativa Floral para Mujeres y cuenta con una composición estructurada en tres niveles que le aporta profundidad y equilibrio. Las notas de salida combinan madreselva, mandarina y rosas , mientras que en el corazón aparecen jazmines, flor de Tiaré, peonías y clementinas , intensificando el perfil floral con matices más cálidos.

En el fondo se destacan el almizcle, el sándalo y el pachulí, que aportan fijación y una impronta envolvente. Esta combinación entre frescura, flores y acordes amaderados explica por qué la fragancia se asocia a aromas intensos, elegantes y con una identidad marcada, capaces de mantenerse vigentes más allá de las tendencias pasajeras.

Cuánto sale el perfume favorito de Morena Beltrán

En la actualidad, el London Eau de Parfum de Burberry no se consigue en perfumerías físicas de Argentina, pero sí está disponible a través de plataformas de venta online. Los valores varían de manera considerable según el canal de compra, lo que marca una diferencia importante para quienes buscan acceder a esta fragancia.

En Mercado Libre, dentro de la tienda oficial de Burberry, la presentación de 100 ml para mujer se encuentra publicada a $125.973,95, lo que la convierte en la alternativa más económica. En cambio, en el sitio oficial de Burberry, el mismo producto tiene un precio de $209.200, estableciendo una brecha que supera los 80 mil pesos entre ambas opciones.

Perfume Morena Beltrán 2 El precio del producto varía según la plataforma de compra y puede superar los 200 mil pesos. @juleriaque

Esta diferencia evidencia cómo un mismo perfume puede tener valores muy distintos según el circuito de comercialización, aun tratándose de la misma marca y presentación. Al ser un producto importado, su costo resulta elevado dentro del mercado local, aunque el London de Burberry continúa siendo una de las fragancias más reconocidas de la firma inglesa y una elección asociada al prestigio y la elegancia.