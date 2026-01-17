Video: rescataron a una niña de 3 años que estuvo desaparecida 8 horas en la montaña en Neuquén

La menor desapareció a las 19:30 del viernes en el paraje Las Lecheras, a 30 kilómetros de la ciudad de Caviahue. La encontraron a las 4:30 de la madrugada del sábado y a una distancia de 7 kilómetros de donde había sido vista por última vez.

La menor fue rescatada por un vecino de la zona que se había sumado al operativo de búsqueda.

Una niña de 3 años fue rescatada este sábado por la madrugada en la provincia de Neuquén, luego de haber desaparecido el viernes por la noche y haber estado sola durante ocho horas en la montaña.

Encontraron muerto a otro soldado del Ejército Argentino: ya son cuatro casos en un mes

El hecho sucedió en el paraje Las Lecheras , ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Caviahue , en la zona céntrica de la cordillera neuquina. Allí, una niña de 3 años identificada como Jésica se extravió hacia las 19:30 del día viernes . Al darse cuenta, la familia llamó a la Policía y se activó un intenso operativo de búsqueda de la menor que contó con la ayuda de varios vecinos de la zona y autoridades locales.

La fiscal a cargo del operativo, Laura Pizzipaulo , informó que la niña finalmente había sido encontrada hacia las 4:30 de la mañana del sábado, ocho horas después de que se había extraviado. En diálogo con el medio local LM Neuquén, agregó que el hallazgo fue realizado por un vecino que se había sumado al operativo de búsqueda .

Las autoridades estiman que Jésica caminó sin rumbo más de ocho horas por la zona de montaña y recorrió alrededor de 7 kilómetros en la noche, a bajas temperaturas y en la más absoluta soledad.

La menor caminó unos siete kilómetros en la total soledad y oscuridad de la montaña.

En el operativo trabajaron Defensa Civil, Gendarmería Nacional y bomberos de Loncopué. Además, en este trabajo que incluyó rastrillajes, colaboraron el Grupo GEOP y la Brigada de Chos Malal.

“El equipo trabajó en conjunto para dar con el paradero de la niña y garantizar su seguridad. La policía y los equipos de emergencia hicieron todo lo posible para encontrar a Jésica y reunirla con su familia”, sostuvo Pizzipaulo.

Tras ser encontrada, la niña fue llevada a un hospital para recibir atención médica. Los profesionales de la salud certificaron que Jésica se encontraba milagrosamente en buen estado, después de caminar ocho horas sola por la montaña y con tan solo 3 años de edad.

Neuquén: buscan desesperadamente a la hermana del campeón del mundo Marcos "Huevo" Acuña

La ciudad de Zapala y toda la provincia de Neuquén está en alerta máxima por la desaparición de la hermana del futbolista de River y de la Selección argentina, Marcos "Huevo" Acuña. Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, falta de su hogar desde el viernes pasado y la familia del campeón del mundo pide ayuda para saber cualquier dato sobre su paradero.

La mujer tiene un grave problema de salud mental, por lo que su madre pidió ayuda a toda la comunidad: "Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado".

La madre del campeón del mundo aclaró que, por la falta de la medicación habitual y su condición, estaría en un estado de máxima vulnerabilidad. "Lleva meses lidiando con este problema de salud y estamos desesperados", contó su mamá al medio local LM Cipolletti.

Huevo Acuña hermana Fabiana Edith Muñoz La policía neuquina montó un operativo cerrojo en toda la región para dar con su paradero. Redes sociales

La policía provincial de Neuquén desplegó un operativo de búsqueda y difundió los datos de la hermana del futbolista Huevo Acuña. La actividad comenzó con un rastrillaje en la zona donde se la vio por última vez, y a partir de la denuncia: Fabiana fue vista por última vez en la calle Antártida Argentina, casa 26.

Las autoridades detallaron la descripción física y la vestimenta de Muñoz al momento de ser vista por última vez: la desaparecida tiene contextura delgada, tez trigueña, ojos oscuros y cabellos castaños. Llevaba gorro negro, campera rompeviento verde, pantalón de jean azul y zapatillas rosas. Piden que cualquier persona que pueda aportar datos certeros se comunique al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.