Lejos de Luciano Castro, Sabrina Rojas dejó un enigmático posteo sobre el amor: "Así, en ese orden"

La famosa eligió enfocarse en sus deseos personales para este 2026.
Después del escándalo por la infidelidad de Luciano Castro, su exmujer Sabrina Rojas decidió que este 2026 sea su año y, con ese objetivo, publicó un mensaje con las cinco condiciones que debe cumplir un nuevo amor para estar en su vida. "Besar lento" es una de ellas.
La conductora se mantuvo alejada de su exmarido luego de la ruptura con Griselda Siciliani por una tercera en discordia, y en cambio reveló que está conociendo a un hombre 15 años menor.
Sin embargo, la mediática decidió poner un freno a los comentarios en redes por la diferencia de edad y aclaró: "Che, no tengo romance con nadie. Solo hago un programa de streaming y exagero situaciones para entretenernos. No sean literales".
La actriz dio detalles de su separación legal con el padre de sus hijos, Esperanza y Fausto: "Divorciarse es caro también. Yo me casé una vez y no me volvería a casar. Yo me divorcié hace un par de meses”, aseguró al conductor Ángel de Brito.
El enigmático posteo de Sabrina Rojas en redes
Sabrina Rojas subió la apuesta con un posteo en Instagram y una lista de prioridades que quiere cumplir en 2026. "Besar lento. Hablar claro. Bailar mucho. Amar fuerte. Reír de verdad", dice la placa que compartió. Agregó: "Así, en ese orden, para este 2026", y volvió a encender las alarmas de sus seguidores.