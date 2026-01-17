17 de enero de 2026 Inicio
"Eras tan cálida": el desgarrador adiós a la mujer y su hijo hallados muertos en un hotel de Recoleta

Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Gisela Yurka expresaron su angustia tras el trágico desenlace en el barrio porteño. Mientras la comunidad educativa de La Matanza se une al luto, los mensajes en redes sociales buscan respuestas ante una pérdida que aún no tiene explicaciones.

Por
Gisela Yurka y su hijo

Gisela Yurka y su hijo, Gabriel Saru Ovejero. Ambos aparecieron muertos en un hotel de Recoleta.

La Nación

La noticia del hallazgo de Gisela Yurka y su hijo Gabriel Saru Ovejero, quienes aparecieron muertos en un hotel de Recoleta este viernes, generó una profunda conmoción en su círculo íntimo. Sus seres queridos utilizaron las redes sociales para dedicar palabras de afecto y procesar el dolor por la muerte de la docente de 41 años y el niño de 7.

“Es de no creer. Entrar a Facebook y ver todo esto me pone mal. ¿Cómo no notamos nada extraño?”, publicó una allegada en su perfil personal. En su mensaje, describió a Gisela como una persona cálida y compañera, al tiempo que manifestó un "dolor en el pecho que no se explica". La mujer cerró su despedida con una frase contundente: “Ahora ya no tendremos respuestas de qué pasó”.

Una colega de trabajo y también maestra del pequeño Gabriel compartió una imagen para recordarlos con cariño. “Él estaba feliz y ella el doble. Por siempre en mi corazón. Mi grado tiene su propio angelito”, escribió con tristeza. Sus palabras resaltaron el vínculo entre ambos y el vacío que deja la ausencia del niño en el aula.

Las familias de los alumnos de Yurka también se sumaron a los homenajes virtuales para destacar su labor profesional. “Te vamos a recordar con mucho amor y alegría. Solo tengo agradecimientos por ser amorosa con tus niños”, expresó la madre de una compañera del chico. Según sus palabras, el inicio del ciclo lectivo será un proceso difícil de contener.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de La Matanza emitió un comunicado oficial sobre el hecho. “Lamentablemente, nos enteramos de la trágica noticia del fallecimiento de la docente Gisela Yurka y su hijo", señaló la entidad gremial. En el texto, enviaron su pésame a los seres queridos y pidieron que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer los hechos.

Crimen en un hotel de Recoleta: qué revelaron los primeros estudios forenses de la mujer y su hijo

Mientras la Justicia investiga un posible caso de filicidio, este sábado se revelaron los primeros resultados del examen forense de Gisela Yurka y Gabriel Saru Ovejero, entre los que se encontraron varias heridas cortantes. Los cuerpos sin vida de la mujer de 41 años y su hijo, de 7, fueron encontrados sin vida este viernes en la habitación de un hotel ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

La Policía Científica emitió el primer reporte del caso, que examinó los cuerpos hallados en la bañadera de la habitación 306 del hotel Ker, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 1368. La mujer presentaba once heridas cortantes en ambos brazos y dos cortes en el cuello, las cuales fueron todas autoinfligidas. En tanto, el niño, según describieron los médicos forenses, presentaba indicios de haber sido asfixiado, probablemente por sumersión. Además, precisaron que Ovejero tenía "un hongo de espuma color rojo amarronado en las vías aéreas".

