"Eras tan cálida": el desgarrador adiós a la mujer y su hijo hallados muertos en un hotel de Recoleta Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Gisela Yurka expresaron su angustia tras el trágico desenlace en el barrio porteño. Mientras la comunidad educativa de La Matanza se une al luto, los mensajes en redes sociales buscan respuestas ante una pérdida que aún no tiene explicaciones.







Gisela Yurka y su hijo, Gabriel Saru Ovejero. Ambos aparecieron muertos en un hotel de Recoleta. La Nación

La noticia del hallazgo de Gisela Yurka y su hijo Gabriel Saru Ovejero, quienes aparecieron muertos en un hotel de Recoleta este viernes, generó una profunda conmoción en su círculo íntimo. Sus seres queridos utilizaron las redes sociales para dedicar palabras de afecto y procesar el dolor por la muerte de la docente de 41 años y el niño de 7.

“Es de no creer. Entrar a Facebook y ver todo esto me pone mal. ¿Cómo no notamos nada extraño?”, publicó una allegada en su perfil personal. En su mensaje, describió a Gisela como una persona cálida y compañera, al tiempo que manifestó un "dolor en el pecho que no se explica". La mujer cerró su despedida con una frase contundente: “Ahora ya no tendremos respuestas de qué pasó”.

Una colega de trabajo y también maestra del pequeño Gabriel compartió una imagen para recordarlos con cariño. “Él estaba feliz y ella el doble. Por siempre en mi corazón. Mi grado tiene su propio angelito”, escribió con tristeza. Sus palabras resaltaron el vínculo entre ambos y el vacío que deja la ausencia del niño en el aula.

Yesica Godoy Mensaje de despedida de Yesica Godoy a Gisela Yurka y Gabriel Saru Ovejero. Facebook: Yesica Godoy Las familias de los alumnos de Yurka también se sumaron a los homenajes virtuales para destacar su labor profesional. “Te vamos a recordar con mucho amor y alegría. Solo tengo agradecimientos por ser amorosa con tus niños”, expresó la madre de una compañera del chico. Según sus palabras, el inicio del ciclo lectivo será un proceso difícil de contener.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de La Matanza emitió un comunicado oficial sobre el hecho. “Lamentablemente, nos enteramos de la trágica noticia del fallecimiento de la docente Gisela Yurka y su hijo", señaló la entidad gremial. En el texto, enviaron su pésame a los seres queridos y pidieron que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer los hechos.