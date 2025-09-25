25 de septiembre de 2025 Inicio
Nuevo parte médico de la salud de Thiago Medina: "Continúa con antibióticos"

El ex-Gran Hermano continúa en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y preocupa a todos por su situación.

Thiago Medina continúa complicado de salud tras casi dos semanas del accidente.

Thiago Medina continúa complicado de salud tras casi dos semanas del accidente.

Comer una banana a la mañana puede dar la energía necesaria para arrancar el día y ayudar a combatir la depresión.
Por qué hay que comer la banana en el desayuno: los beneficios

A través de sus historias de Instagram, Daniela comenzó por expresar: "¡Recién salgo de verlo! Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía". De esta manera, advirtió que no se ha mejorado con respecto a los últimos días, aunque es importante que tampoco haya empeorado.

Por otro lado, la ex-Gran Hermano insistió con el pedido de la cadena de oración por el padre de sus hijas: "Continúa con antibióticos. Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando". Todo esto generó preocupación en redes sociales, ya que este viernes 26 de septiembre se cumplen dos semanas del accidente.

Daniela Celis historia parte médico Thiago Medina
Daniela Celis compartió el nuevo parte médico de Thiago Medina.

Daniela Celis compartió el nuevo parte médico de Thiago Medina.

