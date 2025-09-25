Nuevo parte médico de la salud de Thiago Medina: "Continúa con antibióticos" El ex-Gran Hermano continúa en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y preocupa a todos por su situación. Por







Thiago Medina continúa complicado de salud tras casi dos semanas del accidente. Redes Sociales

Daniela Celis, ex-Gran Hermano, compartió el nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina y volvió a recorrer las redes sociales con la esperada actualización vinculada al presente del joven de 22 años en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

A través de sus historias de Instagram, Daniela comenzó por expresar: "¡Recién salgo de verlo! Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía". De esta manera, advirtió que no se ha mejorado con respecto a los últimos días, aunque es importante que tampoco haya empeorado.

Por otro lado, la ex-Gran Hermano insistió con el pedido de la cadena de oración por el padre de sus hijas: "Continúa con antibióticos. Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando". Todo esto generó preocupación en redes sociales, ya que este viernes 26 de septiembre se cumplen dos semanas del accidente.

Daniela Celis historia parte médico Thiago Medina Daniela Celis compartió el nuevo parte médico de Thiago Medina. Captura Instagram

Recientemente se conocieron las imágenes del accidente que el ex-Gran Hermano sufrió el viernes 12 en el partido bonaerense de Moreno, cuando manejaba su moto y fue impactado por un auto. Tras esto, quedó muy comprometido con su salud y así lo expuso la madre de Celis: " De la cuarta a la novena costilla rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado".