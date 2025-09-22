Camila Deniz expuso su preocupación al referirse al delicado estado del exparticipante de Gran Hermano, quien permanece hospitalizado tras sufrir un accidente con su moto.

Camila Deniz , una de las hermanas de Thiago Medina , quien permanece hospitalizado tras sufrir un accidente con su moto el 12 de septiembre , expuso su preocupación por el estado de salud del exparticipante de Gran Hermano 2022-23 y pidió nuevamente que sus seguidores lo acompañen.

En un video en la red social Instagram, Deniz, conocida como Camilota, se refirió al delicado estado de salud de Medina, quien protagonizó un accidente en la zona de Francisco Álvarez: "Vengo a pedirles a todos aquellos que creen que oremos por la vida de Thiago Agustín Medina. Está con los pulmones comprometidos. Ayer y hoy tuvo fiebre".

En tal sentido, sostuvo su pedido de apoyo al joven de 22 años. "Les pido de todo corazón, como hermana y como todos que estamos pasando un mal momento, que oremos por él y por todos los que están en terapia intensiva pero en este momento me tocó a mí vivir esto con mi familia", expresó.

También se refirió al impacto en la salud de Brisa, la hermana melliza del exconcursante de Gran Hermano 2022-23: "Oremos por la vida de cada uno. Brisa también está mal. Todo lo que está pasando le está afectando porque es melliza de Thiago. Les pido con desesperación, como hermana, que oremos por él".

El nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina

La exparticipante de Gran Hermano 2022-23 Daniela Celis difundió un nuevo parte médico sobre su expareja y también exconcursante del reality show, Thiago Medina, quien permanece internado en un hospital de Moreno luego de sufrir un accidente con su moto el 12 de septiembre.

En su cuenta de la red social Instagram, Celis expuso que Medina permanece conectado a una asistencia mecánica respiratoria. "El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos", señaló.

En tal sentido, se refirió a la aparición de un nuevo inconveniente de salud y marcó el estado de los pulmones del joven de 22 años: "Se presentó un tapón de moco, atelectacia que está siendo tratado con kinesiología. Hoy el foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen, pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución".