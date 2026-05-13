14 de mayo de 2026 Inicio
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Racing terminó con nueve, perdió con Rosario Central y quedó afuera en cuartos de final del Torneo Apertura

Con un arbitraje polémico de Darío Herrera, quien expulsó a Maravilla Martínez y Di Cesare, la Academia perdió 2-1 ante el Canalla en Rosario y no logró clasificar a la próxima instancia del Torneo Apertura. Ahora, Central espera por el ganador de River y Gimnasia LP en semifinales.

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Alejo Velis lucha el balón con Di Cesare

Alejo Velis lucha el balón con Di Cesare, quien fue expulsado por doble amarilla.

Racing perdió 2-1 ante Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Torneo Apertura y quedó eliminado del campeonato local. La Academia sufrió el polémico arbitraje de Darío Herrera, quien expulsó a Adrián Maravilla Martínez (mal echado) y Marco Di Cesare, por doble amonestación (correcta decisión), y cayó derrotado con goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti; había adelantado Matias Zaracho para la visita.

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El equipo de Jorge Almirón sacó chapa de candidato frente al conjunto de Avellaneda, en un estadio repleto y en un partido caliente. Los de Costas habían logrado quebrar el cero a los 41 minutos del primer tiempo gracias a Matías Zaracho, quien definió tras una asistencia de Martínez. La jugada fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada de Maravilla, pero el gol fue finalmente convalidado.

En el complemento, la tecnología volvió a ser protagonista cuando se le anuló un gol a Alejo Véliz por un offside milimétrico, tras una revisión que se extendió por más de cinco minutos. Sin embargo, Central no bajó los brazos y logró el empate a los 19 minutos del segundo tiempo con un cabezazo de Gastón Ávila, asistido por un centro cerrado de Ángel Di María.

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El mundialista Darío Herrera tuvo un polémico arbitraje en Rosario.

El mundialista Darío Herrera tuvo un polémico arbitraje en Rosario.

El clima se terminó de caldear a los 29 minutos de la segunda parte, cuando Darío Herrera expulsó a Adrián Martínez por un leve golpe con el antebrazo sobre Emanuel Coronel, luego de ser llamado por el VAR. Con un hombre menos, Racing resistió hasta el final de los 90 minutos reglamentarios, forzando el tiempo suplementario.

Al inicio del alargue, la situación se complicó aún más para la visita: Marco Di Césare vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Racing con nueve jugadores. Esta decisión desató la furia en el banco de suplentes de la Academia, donde Gonzalo Costas, hijo y ayudante del entrenador, explotó contra el árbitro llamándolo "corrupto".

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Enzo Copetti cumplió la

Enzo Copetti cumplió la "ley del ex" y no gritó el gol frente a Racing.

Con la ventaja numérica, el equipo de Jorge Almirón aprovechó los espacios y sentenció la historia con un gol de Enzo Copetti, cumpliendo con la inexorable "ley del ex". El encuentro también marcó un emotivo momento con el reingreso de Marco Ruben, quien volvió a jugar tras su retiro en 2024.

Tras este accidentado triunfo, Rosario Central ya espera en semifinales por el ganador del duelo entre River Plate y Gimnasia de La Plata. En caso de que avance el Millonario, el partido será en el Monumental; si clasifica el "Lobo", se jugará nuevamente en Rosario.

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Rosario Central aprovechó la superioridad numérica y se llevó el triunfo.

Rosario Central aprovechó la superioridad numérica y se llevó el triunfo.

Mirá el resumen de la derrota de Racing frente a Rosario Central

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