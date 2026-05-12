13 de mayo de 2026 Inicio
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"Pará ese disparo": Canadá lanzó una colección de preservativos para el Mundial 2026

El Departamento de Salud Pública de Toronto dio a conocer una curiosa campaña de prevención donde distribuirán condones inspirados en la cita mundialista para "marcar goles de forma segura". La colección está compuesta por seis diseños distintos.

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La colección está compuesta por seis diseños distintos y cada uno hace referencia al futbol desde una perspectiva divertida.

La colección está compuesta por seis diseños distintos y cada uno hace referencia al futbol desde una perspectiva divertida.

Ante la llegada masiva de turistas por el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, la ciudad de Toronto ha puesto en marcha una creativa campaña de salud sexual que utiliza el humor y la pasión por el fútbol para fomentar el cuidado entre residentes y visitantes. Bajo el lema de "marcar goles de forma segura", el Departamento de Salud Pública de Toronto (TPH) comenzó la distribución gratuita de preservativos con diseños de edición limitada inspirados en el deporte rey.

Los Pack Deluxe incluyen 20 figuritas digitales.
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La colección, denominada condomTO, cuenta con seis diseños exclusivos que buscan conectar con el público joven a través del lenguaje de las redes sociales y el doble sentido futbolístico. Entre los mensajes que se pueden leer en los empaques destacan frases como "Block those shots!" (¡Pará ese disparo!), "What a finish!" (¡Qué definición!) y "Strings Attached" (¡Con condiciones!).

Uno de los diseños más comentados en plataformas como TikTok e Instagram incluye una ilustración de una berenjena pateando una pelota hacia un arco defendida por un durazno, haciendo clara alusión a los emojis utilizados frecuentemente en conversaciones digitales. Otros modelos incluyen nombres como "In The 6ix for '26", "Peaches & Cream" y "Ohhh, Canada".

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El objetivo de las autoridades sanitarias es normalizar la conversación sobre el uso del preservativo y reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no planeados durante un evento que suele estar marcado por festejos y consumo de alcohol. Según datos de 2025, las ITS representaron aproximadamente el 81% de todas las enfermedades notificables en Toronto, lo que refuerza la necesidad de estas intervenciones.

Esta no es la primera vez que Toronto utiliza grandes eventos para promover la salud sexual. La iniciativa condomTO nació en 2014 para el World Pride y continuó durante los Juegos Panamericanos de 2015, consolidándose como una estrategia premiada para reducir el estigma y conectar a la población con servicios de salud.

condones toronto
Los preservativos ya son furor en Toronto.

Los preservativos ya son furor en Toronto.

Fixture completo del Mundial 2026 en Canadá: todos los partidos en Toronto y Vancouver

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá 13 partidos en suelo canadiense, repartidos entre Toronto y Vancouver, con presencia de selecciones como Canadá, Alemania, Bélgica, Croacia y Suiza.

Toronto (BMO Field)

  • 12 de junio: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

  • 17 de junio: Ghana vs. Panamá

  • 20 de junio: Alemania vs. Costa de Marfil

  • 23 de junio: Panamá vs. Croacia

  • 26 de junio: Senegal vs. Irak

  • 2 de julio: partido de dieciseisavos de final

Vancouver (BC Place)

  • 13 de junio: Australia vs. Turquía

  • 18 de junio: Canadá vs. Qatar

  • 21 de junio: Nueva Zelanda vs. Egipto

  • 24 de junio: Suiza vs. Canadá

  • 26 de junio: Nueva Zelanda vs. Bélgica

  • 2 de julio: partido de dieciseisavos de final

  • 7 de julio: partido de octavos de final

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