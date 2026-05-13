Alerta en otro crucero: un muerto y 1.700 pasajeros confinadas por un brote de gastroenteritis

La víctima fatal es un británico de 90 años, mientras que unas 50 personas presentaron síntomas con vómitos y diarrea. Se trata de la embarcación de la compañía Ambassador Cruise Line se encuentra retenida en el puerto de Burdeos.

Los primeros análisis descartaron que se trate de un norovirus.

Una persona murió y otras 1.700 personas quedaron en cuarentena arriba de un crucero en el puerto de Burdeos, en Francia, por un brote de gastroenteritis aguda.

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El crucero Ambition, de la compañía Ambassador Cruise Line, llegó a la ciudad francesa luego de haber partido de las islas británicas Shetland el 6 de mayo y hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (oeste de Francia).

La víctima fatal es un británico de 90 años , según detalló la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania en un comunicado. Al mismo tiempo, fuentes sanitarias francesas aseguraron que este caso no tiene relación con el hantavirus del MV Hondius.

Del resto de los pasajeros, medio centenar, en su mayoría de nacionalidades británicas e irlandesas, presentaron problemas gastrointestinales (vómitos y diarrea) . Rápidamente fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes, mientras que este miércoles por la mañana un equipo médico francés subió a bordo para evaluar la situación sanitaria y tomar muestras.

Las mismas eran analizadas para “identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas”. Al mismo tiempo, las autoridades investigan una posible intoxicación alimentaria.

Alerta en otro crucero: descartan la presencia de norovirus

Luego que se confirmara el confinamiento de 1700 personas producto de la muerte de un pasajero por un caso de gastroenteritis aguda, las autoridades aseguraron que los primeros análisis descartaron la presencia de norovirus.

De igual modo, detallaron que se están realizando diferentes análisis complementarios en el centro hospitalario de Burdeos. Al mismo tiempo, se descartaron, por el momento, cualquier vínculo con el hantavirus, que preocupa al mundo.

“No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius”, subrayaron las autoridades sanitarias.

El pico de los síntomas, vómitos y diarreas, se produjo el 11 de mayo cuando el buque se encontró en la ciudad francesa de Brest, según las autoridades francesas y la víctima nonagenaria falleció antes de la llegada a este puerto.