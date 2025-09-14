14 de septiembre de 2025 Inicio
Apareció el video del choque que dejó a Thiago Medina peleando por su vida

El ex-Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Fue sometido a una cirugía torácica y debieron extirparle el bazo. ¿Cómo continúa su estado de salud?

Medina es acompañado por Daniela Celis

Medina es acompañado por Daniela Celis, la madre de sus hijas.

La avioneta se estrelló y luego se prendió fuego.
Córdoba: se estrelló una avioneta durante un show de acrobacias y murieron dos personas

El hecho se produjo alrededor de las 19:30 en el cruce de las calles San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez. Una testigo relató que Medina circulaba a alta velocidad, con el casco puesto, e impactó contra un Chevrolet Corsa que intentó doblar tras poner la luz de giro.

Noticia en desarrollo.-

