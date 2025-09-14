Apareció el video del choque que dejó a Thiago Medina peleando por su vida

Mientras Thiago Medina continúa internado en grave estado, se conocieron las imágenes del accidente que el ex-Gran Hermano sufrió este viernes en el partido bonaerense de Moreno, cuando manejaba su moto y fue impactado por un auto que aparentemente realizó una maniobra en contramano.
El hecho se produjo alrededor de las 19:30 en el cruce de las calles San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez. Una testigo relató que Medina circulaba a alta velocidad, con el casco puesto, e impactó contra un Chevrolet Corsa que intentó doblar tras poner la luz de giro.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1967168954704839079?t=GXyYAy2fzGD2QVipDWGwNg&s=19&partner=&hide_thread=false