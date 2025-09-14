Apareció el video del choque que dejó a Thiago Medina peleando por su vida El ex-Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Fue sometido a una cirugía torácica y debieron extirparle el bazo. ¿Cómo continúa su estado de salud? Por







Medina es acompañado por Daniela Celis, la madre de sus hijas.

Mientras Thiago Medina continúa internado en grave estado, se conocieron las imágenes del accidente que el ex-Gran Hermano sufrió este viernes en el partido bonaerense de Moreno, cuando manejaba su moto y fue impactado por un auto que aparentemente realizó una maniobra en contramano.

El hecho se produjo alrededor de las 19:30 en el cruce de las calles San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez. Una testigo relató que Medina circulaba a alta velocidad, con el casco puesto, e impactó contra un Chevrolet Corsa que intentó doblar tras poner la luz de giro.

Noticia en desarrollo.-