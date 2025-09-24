IR A
La angustia de Camilota tras la delicada actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Un milagro"

La hermana del ex-Gran Hermano contó que Thiago debió dormir boca abajo por una nueva complicación en sus pulmones. Volvió a recurrir a las redes para pedir una cadena de oración a sus seguidores.

Camilota se quebró por la salud de su hermano y contó más detalles sobre su estado.

Thiago Medina continúa internado tras haber sufrido un accidente mientras manejaba su moto. Camilota, su hermana, compartió un posteo con actualizaciones de su estado de salud y pidió "un milagro".

Thiago Medina continúa internado con pronóstico reservado.
La exparticipante de Cuestión de Peso se expresó en redes sociales, donde escribió un largo comunicado. "Los médicos nos informaron que sus pulmones no están saturando bieny que tuvieron que colocarlo boca abajo", detalló sobre su salud.

Luego, procedió a hacer un pedido para sus seguidores: "Estamos esperando un milagro y creemos en la fuerza de la fe y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros y eleven una plegaria por su vida, por su recuperación, por su fortaleza y de todos los que lo amamos".

"Confiamos en que la fe mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor", agregó, tras agradecer el amor y el cariño a sus seguidores.

Daniela Celis reveló que su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, está atravesando un episodio de "injuria pulmonar" y se encuentra con "pronóstico reservado", por lo que pidió a sus seguidores que le envíen "fuerzas" a la familia y sigan "orando por él".

El influencer está internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde ingresó el viernes 12 de septiembre después de sufrir un grave choque con su moto. Celis había informado este lunes que "el foco está en sus pulmones", y este martes actualizó la información.

"Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesioterapia. El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él", expresó en sus redes sociales.

El diagnóstico de atelectasia indica el colapso de una parte o todo el pulmón que impide que se expandan completamente los sacos de aire. Aunque esa situación se solucionó, el episodio de injuria pulmonar refiere a una lesión o daño en los pulmones que puede tener distintas causas, en este caso, una infección.

