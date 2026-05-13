Brote de hantavirus: pánico en Taiwán por la proliferación de ratas en las calles y los centros comerciales

Tras la primera muerte en 25 años por el virus transmitido por los roedores, en Taipéi se intensificó el control de plagas. La alarma ciudadana creció después de que se viralizaran imágenes que mostraban ratones en centros comerciales, mercados y estaciones de tren de la capital.

Las imágenes de las calles de Taipei repletas de la plaga se viralizaron en redes sociales y preocupan al mundo.

Tras la primera muerte registrada en 25 años por hantavirus , en la capital de Taiwán se intensificaron las medidas de control de plagas. La alarma sanitaria creció después de que se viralizaran imágenes que mostraban ratas en centros comerciales, mercados y estaciones de tren de Taipéi.

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Ante la preocupación ciudadana y la alarma mundial en medio de un brote de hantavirus reciente, las autoridades taiwanesas reforzaron la colocación de trampas, la limpieza de calles y las campañas de desinfección en espacios públicos. Según informaron en la CNN, dos ratas que fueron capturadas en los alrededores del hombre fallecido dieron positivo del virus mientras que un segundo paciente infectado, se recuperó y fue dado de alta.

Si bien por ahora las autoridades sanitarias descartaron la existencia de un brote de hantavirus en la ciudad , reforzaron de manera preventiva las medidas de control de plagas. El objetivo es contener la proliferación de ratas en medio del aumento de casos de este virus a nivel mundial.

Asimismo, las autoridades taiwanesas se refirieron al brote repentino de la plaga en la ciudad y si bien aún no existe un motivo claro, las altas temperaturas, la densidad de las ciudades y sus respectivos desperdicios alimenticios están contribuyendo a la proliferación de los roedores en centros urbanos, tal como ocurre en Washington, Nueva York y Toronto.

Según advirtieron las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote actual de hantavirus no constituye una amenaza de pandemia global y el riesgo para la población en general se mantiene bajo.

La alarma internacional se encendió en mayo tras detectarse un foco en el crucero de expedición MV Hondius, que había partido desde Ushuaia. El hallazgo de la cepa Andes —la única variante capaz de transmitirse de forma excepcional entre humanos— obligó a activar protocolos de cuarentena y operativos de repatriación militar en Europa y Norteamérica.

Por el momento, los países afectados donde se han detectado pasajeros contagiados o bajo estricta observación son Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia, España y Estados Unidos.