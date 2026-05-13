13 de mayo de 2026 Inicio
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Qué es el norovirus, la enfermedad que genera terror en un crucero de Francia en medio del brote de hantavirus

El virus suele causar gastroenteritis aguda y se propaga con facilidad en espacios cerrados. En la mayoría de los casos, el cuadro se resuelve en pocos días.

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Se lo reconoce como una de las principales causas de gastroenteritis aguda.

Se lo reconoce como una de las principales causas de gastroenteritis aguda.

Más de 1.700 personas fueron confinadas en un crucero atracado en Burdeos, Francia, luego de que decenas de pasajeros presentaran síntomas compatibles con norovirus, un virus muy contagioso que provoca gastroenteritis aguda. La situación tomó mayor relevancia luego de la muerte de un pasajero de 90 años durante el viaje.

Los primeros análisis descartaron que se trate de un norovirus.
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El norovirus es una de las causas más frecuentes de cuadros gastrointestinales en todo el mundo. Suele provocar vómitos intensos, diarrea, náuseas y dolor abdominal, aunque en la mayoría de los casos los síntomas desaparecen en pocos días sin generar complicaciones graves.

Los brotes son habituales en espacios cerrados donde conviven muchas personas, como cruceros, hospitales o residencias. En estos entornos, el virus puede propagarse rápidamente a través del contacto con personas infectadas, alimentos contaminados o superficies que conservan partículas virales.

Aunque el fallecimiento del pasajero generó alarma, las primeras pruebas realizadas a bordo no confirmaron la presencia del virus y las autoridades sanitarias continuaban con estudios complementarios para determinar el origen del brote.

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Qué es el norovirus

El norovirus es un agente infeccioso perteneciente a la familia Caliciviridae y se lo reconoce como una de las principales causas de gastroenteritis aguda. Su característica más importante es la facilidad con la que se transmite.

Si bien provoca síntomas intensos, en la mayoría de los casos la enfermedad evoluciona de forma favorable y desaparece espontáneamente en pocos días. Las complicaciones graves son poco frecuentes y suelen presentarse en personas mayores o en pacientes con mayor vulnerabilidad.

Cómo se contagia el norovirus

La transmisión puede producirse por contacto directo con personas infectadas, por consumir alimentos contaminados o por tocar superficies donde el virus permanece activo. Los mariscos y moluscos crudos o insuficientemente cocidos, como ostras y mejillones, figuran entre los alimentos más asociados a este tipo de infección.

Una de las particularidades del norovirus es que puede contagiarse incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas y continuar transmitiéndose varios días después de la recuperación. Esta capacidad de propagación explica por qué los brotes suelen extenderse con rapidez en ámbitos cerrados.

Cuáles son los síntomas del norovirus y cómo se trata

Los síntomas más frecuentes incluyen vómitos, diarrea acuosa, náuseas y dolor abdominal. En algunos casos también puede presentarse malestar general. Aunque el cuadro puede resultar intenso, lo más común es que se resuelva en pocos días sin necesidad de tratamientos específicos.

El abordaje se centra en el control de los síntomas y en mantener una adecuada hidratación para compensar la pérdida de líquidos. Ante la aparición de vómitos y diarrea persistentes, especialmente en adultos mayores, se recomienda consultar con un profesional de la salud para evitar complicaciones.

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