Daniela Celis suspendió su debut en el Gran Rex por la salud de Thiago: "Era un show soñado..." La ex-Gran Hermano sorprendió luego de revelar que iba a participar de una obra de teatro y optó por ausentarse con motivo del estado del padre de sus hijas.







Daniela Celis tuvo que suspender su debut en el Gran Rex. Captura América TV

Daniela Celis, ex-Gran Hermano, suspendió su debut en el teatro Gran Rex por la complicada salud de Thiago Medina y no dudó en expresarse en redes sociales para evidenciar su tristeza por la situación, ya que se trataba de su primer show en este lugar.

A través de sus historias de Instagram, Daniela comenzó por expresar: "Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones, creo en la vida en los milagros y en los porqué". Con estas palabras, todo parecía indicar que se trataba de una nueva publicación en referencia a la salud de Thiago, pero no fue tan así.

"Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar, ayer 24 de septiembre tenía mi primera función participación en el Gran Rex, un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también", continuó. Esto tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, ya que se desconocía absolutamente que iba a estar en una obra de teatro.

Patria y Familia Gran Rex Daniela Celis Daniela iba a participar del show en vivo de Patria y Familia en el Gran Rex. TuEntrada

Para finalizar, Celis confesó: "Paré mi vida, por ellas, por él, ¡les quiero agradecer todos los mensajes lindos todo el amor que me envían que los recibo siempre! Hoy estoy luchando para que mis hijas no se quedan sin su papá. Y sé que ustedes también. Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama". De esta manera, la ex-Gran Hermano no dudó en evidenciar su tristeza por la situación.