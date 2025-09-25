"Nos reunimos por Thiago Medina": convocan a una vigilia para pedir por el ex Gran Hermano

Habrá dos puntos de encuentros, para luego dirigirse hasta el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. “Queremos hacerle llegar toda la fuerza y esperanza posible”, señala la convocatoria.

La salud de Thiago Medina sigue teniendo pendiente a todos sus seguidores. Por esa razón, continúa con el pedido de la familia del ex Gran Hermano, seguidores convocan a una vigilia en el hospital para “hacerle llegar fuerzas y esperanzas”.

A través de las redes sociales, surgió una convocatoria que fue replicada por Camila “Camilota” Deniz , hermana del influencer que está internado desde hace dos semanas, después de sufrir un fuerte choque en su moto y lo dejó en estado delicado.

Seguidores de Thiago señalaron que la cita está prevista para este viernes , en dos puntos de encuentros para luego dirigirse hasta el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Será un pedido de unidad y un abrazo simbólico en la puerta del centro de salud en el que el joven permanece internado.

La convocatoria fue impulsada dos hermanas seguidoras de Medina, quienes “con respeto” a la familia del papá de Laia y Aimé propusieron sumar plegarias, energías y buenos deseos. “Somos evangélicas cristianas, creemos en un Dios que es bueno, que siempre tiene la última palabra. Ese día queremos hacerle llegar toda la fuerza y esperanza posible. Queremos unirnos en un mismo sentir para ayudar desde nuestro lugar, ya sea a través de un rezo o un pedido al universo”, expresaron en la publicación.

Al mismo tiempo, pidieron llevar “una vela y así enviar toda la energía, plegaria, oración y amor hacia esa habitación” e insistieron en mantener la serenidad y el respeto: “Queremos que esto sea lo más organizado y respetado posible. No queremos molestar a la familia. No llevar nada que pueda provocar ruido, no provocar suciedad, si quieren pueden llevar carteles para apoyar”.

Cuándo y cómo será la convocatoria para enviar energías a Thiago Medina

De acuerdo a la convocatoria, que cuenta con el aval de Camilota y lo replicó en sus redes sociales, tendrán dos puntos de encuentros para luego dirigirse hasta el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

El primer punto de encuentro será en la estación de tren Once, de la Línea Sarmiento a las 10, mientras que el segundo será en la estación Moreno 12. “Organicemos siempre todo con respeto y empatía, para que nadie se quede sin ir”, señalaron.

“Nos vamos a quedar hasta las 15 ya que no queremos causar ninguna incomodidad ni a la familia no al establecimiento. No llevar nada que pueda provocar ruido. Si quieren pueden llevar carteles para apoyar”, detallaron.