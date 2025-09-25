25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

"Nos reunimos por Thiago Medina": convocan a una vigilia para pedir por el ex Gran Hermano

Habrá dos puntos de encuentros, para luego dirigirse hasta el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. “Queremos hacerle llegar toda la fuerza y esperanza posible”, señala la convocatoria.

Por
Camilota compartió la convocatoria difundida por un grupo de evangelistas. 

Camilota compartió la convocatoria difundida por un grupo de evangelistas. 

La salud de Thiago Medina sigue teniendo pendiente a todos sus seguidores. Por esa razón, continúa con el pedido de la familia del ex Gran Hermano, seguidores convocan a una vigilia en el hospital para “hacerle llegar fuerzas y esperanzas”.

Thiago Medina tiene un complicado futuro si consigue recuperarse de salud.
Te puede interesar:

El complicado futuro de Thiago Medina si se recupera: "Un año en su casa..."

A través de las redes sociales, surgió una convocatoria que fue replicada por Camila “Camilota” Deniz, hermana del influencer que está internado desde hace dos semanas, después de sufrir un fuerte choque en su moto y lo dejó en estado delicado.

Seguidores de Thiago señalaron que la cita está prevista para este viernes, en dos puntos de encuentros para luego dirigirse hasta el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Será un pedido de unidad y un abrazo simbólico en la puerta del centro de salud en el que el joven permanece internado.

La convocatoria fue impulsada dos hermanas seguidoras de Medina, quienes “con respeto” a la familia del papá de Laia y Aimé propusieron sumar plegarias, energías y buenos deseos. “Somos evangélicas cristianas, creemos en un Dios que es bueno, que siempre tiene la última palabra. Ese día queremos hacerle llegar toda la fuerza y esperanza posible. Queremos unirnos en un mismo sentir para ayudar desde nuestro lugar, ya sea a través de un rezo o un pedido al universo”, expresaron en la publicación.

Embed - Ani Barolin on Instagram: "Hola gente linda Junto a mi hermana @deby.barolin Queremos invitarlos este viernes 26 a dirigirnos hacia el hospital donde Thiago se encuentra internado luchando por su vida Nosotras somos evangélicas cristianas, creemos en un Dios que es bueno, que siempre tiene la última palabra.. Entendemos a la familia, porque como muchos saben a mi Papi casi lo perdimos, pero siempre estuvieron presentes aquellos oraciones todos los días a las 20hs Ese día queremos hacerle llegar toda la fuerza y esperanza posible Creas en lo que creas, todo será bienvenido y respetado.. Cualquier cosa se comunican conmigo o con mi hermana, que vamos a estar a cargo, y obviamente invitamos a todos los que puedan a ser parte. Lleven su vela Y mandemos esa buena energia hacia esa habitación. Nos ayudan mucho compartiendo Isaías 41:10, que dice: "No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, y te ayudaré, y te sustentaré con mi diestra victoriosa""
View this post on Instagram

A post shared by Ani Barolin (@anibarolin)

Al mismo tiempo, pidieron llevar “una vela y así enviar toda la energía, plegaria, oración y amor hacia esa habitación” e insistieron en mantener la serenidad y el respeto: “Queremos que esto sea lo más organizado y respetado posible. No queremos molestar a la familia. No llevar nada que pueda provocar ruido, no provocar suciedad, si quieren pueden llevar carteles para apoyar”.

Cuándo y cómo será la convocatoria para enviar energías a Thiago Medina

De acuerdo a la convocatoria, que cuenta con el aval de Camilota y lo replicó en sus redes sociales, tendrán dos puntos de encuentros para luego dirigirse hasta el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

El primer punto de encuentro será en la estación de tren Once, de la Línea Sarmiento a las 10, mientras que el segundo será en la estación Moreno 12. “Organicemos siempre todo con respeto y empatía, para que nadie se quede sin ir”, señalaron.

Nos vamos a quedar hasta las 15 ya que no queremos causar ninguna incomodidad ni a la familia no al establecimiento. No llevar nada que pueda provocar ruido. Si quieren pueden llevar carteles para apoyar”, detallaron.

Thiago Medina convocatoria
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Revelaron el último parte médico de Thiago Medina de este miércoles: "Continúa con cobertura antibiótica dirigida"

Las hermanas Lattanzio se pelearon en plena calle en el barrio de Saavedra

Fuerte pelea entre gritos y empujones de una ex-Gran Hermano con su hermana en plena calle

Camilota se quebró por la salud de su hermano y contó más detalles sobre su estado.

La angustia de Camilota tras la delicada actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Un milagro"

Thiago Medina continúa internado con pronóstico reservado.

"Pedimos más que nunca fuerzas", dijo Daniela Celis al actualizar el parte médico de Thiago Medina

Thiago Medina junto a Camilota.

Camilota se quebró al hablar de la salud de Thiago Medina: "Les pido que oremos por él"

Rating Cero

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Bendita podría irse de El Nueve

Bomba: un histórico programa del prime time podría mudarse de canal

En Netflix existen Películas ideales para ver en familia y divertirse juntos
play

Una saga para toda la familia estrenó su tercera película en Netflix y es lo más visto del momento: cuál es

La noticia de su recuperación genera tranquilidad entre los seguidores de la franquicia, que se mostraban preocupados por su estado de salud

Spider-Man: Brand New Day, se frenó la producción por un accidente de Tom Holland: qué le pasó a la estrella de Marvel

DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un exrevolucionario que debe volver a sus orígenes para recuperar a su hija.

Una batalla tras otra: cómo es lo nuevo de Paul Anderson con DiCaprio y Penn

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

últimas noticias

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Hace 18 minutos
Julián Álvarez podría haberse ido de River a otro club.

Desconocido: el club en el que pudo haber jugado Julián Álvarez después de River

Hace 22 minutos
El decreto 682 establecía retenciones cero a las exportaciones de soja, maíz, otros granos y oleaginosas, así como para sus subproductos.

El Gobierno le respondió al campo y explicó por qué le puso fin a las retenciones cero al agro

Hace 36 minutos
A River, y a Gallardo, se le empieza a acabar el tiempo.

Los porqué de una nueva frustración de River

Hace 43 minutos
Las retenciones cero a los granos durarnos apenas tres días ya que se alcanzó el cupo de u$s7.000 millones.

Fin de las "retenciones cero": qué empresas fueron las más beneficiadas

Hace 43 minutos