"Morocha, ¿cómo estás?": la aberrante coartada del acusado de femicidio de Débora Bulacio

El presunto femicida Ángel Gutiérrez le escribió a la víctima, tras el crimen, fingiendo preocupación con el objetivo de armar su coartada. Está imputado por el crimen de su pareja y preso en Batán.

La mujer tenía 38 años y fue encontrada semienterrada en Necochea.

Una mujer murió tras un choque de motos en La Plata.
Tragedia en La Plata: murió una mujer tras un choque entre dos motos

El principal sospechoso, Ángel Andrés Gutiérrez, pareja de la víctima, quien fue detenido e imputado por femicidio, le había enviado mensajes a la víctima tras el crimen, fingiendo buscarla con llamados y mensajes con el objetivo de armar su coartada. “Morocha, ¿me rompiste la carpa y no venís a dormir acá?” y “¿Dónde estás? Te busqué por todos lados”, figura en el expediente, fueron los mensajes.

detenido femicidio debora
El fiscal Walter Pierrestegui lo confirmó en las diversas declaraciones y sostuvo que Gutiérrez buscaba favorecerse ante su posible detención, la cual ocurrió horas después de que se dicte el inicio de la búsqueda en Necochea.

Según Noticias Argentinas, la jueza de Garantías, Aída Lhez, le dictó la prisión preventiva a Gutiérrez, detenido en la cárcel de Batán, que está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo preexistente y por violencia de género.

Qué dice la autopsia de Débora Bulacio, la mujer asesinada por su pareja en Necochea

Según la autopsia de Débora Damaris Bulacio Del Valle, la mujer de 38 años que fue asesinada este pasado fin de semana en un camping en la localidad bonaerense de Necochea, ella fue golpeada y estrangulada de manera manual. Además, el informe indicó que sufrió heridas superficiales porque alguien arrastró su cuerpo.

Durante la tarde de este martes, se encontró el cuerpo sin vida de Bulacio Del Valle semienterrado cerca del predio donde había sido vista por última vez, el pasado sábado por la noche. De acuerdo al resultado de la autopsia, la mujer presentaba heridas que serían defensivas y corresponderían a una pelea a corta distancia.

Para los investigadores del caso, la hipótesis principal es que Ángel Andrés Gutiérrez, la pareja de Bulacio Del Valle, la asesinó y luego arrastró el cuerpo de forma zigzagueante, ya que se dejó un rastro que marcó el lugar específico en el que fue encontrado el cuerpo de la mujer que tenía 38 años de edad.

Débora Bulacio Necochea desaparecida
