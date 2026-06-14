14 de junio de 2026 Inicio
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Robo boquetero frustrado en Baradero: 12 personas detenidas

La Policía Bonaerense desbarató una banda que intentaba acceder a la sucursal del Banco Provincia a través de un terreno baldío lindero, aprovechando la tranquilidad del fin de semana largo.

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La sucursal del Banco Provincia de Baradero fue escenario de un robo frustrado.

C5N

La Policía Bonaerense frustró un robo en modalidad boqueteros durante la madrugada del domingo en la localidad de Baradero, donde un grupo de personas intentaba acceder a la sucursal del Banco Provincia a través de un terreno baldío lindero. 12 personas fueron detenidas.

Osvaldo Fasetta es el segundo detenido por el crimen de Agostina Vega. 
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Los efectivos desbarataron el intento de la banda mientras aprovechaban la tranquilidad del fin de semana largo para practicar un agujero en una de las paredes de la sucursal para tener acceso.

La investigación está en curso, llevada adelante por el Juzgado Federal N° 2 de Morón, cuyo titular es Jorge Rodríguez. Trabajan en el lugar la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y el Grupo Halcón.

De los detenidos, once son hombres y la restante es una mujer.

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