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Revelaron cómo murió James Handy, el famoso actor de Jumanji y Top Gun

El intérprete de 81 años falleció en su casa de Los Ángeles tras ser atacado por un familiar con problemas psiquiátricos. El informe forense reveló la causa de muerte y confirmó que fue asesinado.

Se conoció el informe de la autopsia del actor de Jumanji y Top Gun.

Se conoció el informe de la autopsia del actor de Jumanji y Top Gun.

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El mundo del espectáculo está conmocionado por los detalles de la investigación del crimen de James Handy, el reconocido actor de Hollywood que fue víctima de homicidio. El protagonista de Jumanji (1995) y Top Gun: Maverick (2022), de 81 años, fue apuñalado el 3 de junio de 2026 frente a su residencia en Tarzana, una de las zonas residenciales más tranquilas del Valle de San Fernando, en California.

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En las últimas horas se conoció el resultado de la autopsia a los restos del productor estadounidense, publicado por el portal TMZ, donde se confirma que la muerte de Handy fue por una "puñalada en el torso" combinada con una "compresión cervical" ejercida con extrema violencia.

El principal sospechoso es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja del actor y quien llamó al número de emergencias 911 diciendo: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado". Actualmente, Gledhill está preso bajo una fianza de u$s2 millones y enfrenta una pena de hasta 26 años de prisión por el cargo de asesinato.

Cuando las patrullas de Los Ángeles llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de Handy envuelto en una manta con múltiples heridas de arma blanca en el pecho. Después de ser trasladado de urgencia, se supo que murió en un hospital local. Segundos después apareció Gledhill diciendo: "Yo soy a quien buscan".

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James Handy como el exterminador de Jumanji.

James Handy como el exterminador de Jumanji.

¿Quién fue James Handy?

James Handy nació en 1945. Fue un actor estadounidense reconocido por su extensa trayectoria de casi cinco décadas en cine y televisión. Participó en cerca de 150 producciones, destacando como el exterminador en la película clásica Jumanji (1995) y el cantinero Jimmy en Top Gun: Maverick (2022).

Su filmografía incluye más de 50 películas, entre ellas: Aracnofobia (1990), K-9 (1989) y K-911 (1999), El protegido (Unbreakable, 2000) y Logan (2017). En televisión, fue un rostro habitual como estrella invitada en exitosas series como La Ley y el Orden, Criminal Minds, Cold Case, Castle, ER y Los expedientes secretos X.

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