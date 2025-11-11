Femicidio en Necochea: acá fue encontrado el cuerpo de Débora Bulacio

El cadáver estaba a pocos metros del camping donde la mujer fue vista por última vez. Estaba semienterrado y tapado con ramas.

El lugar donde encontraron el cuerpo estaba oculto con ramas.

El cadáver de Débora Bulacio estaba enterrado a pocos metros del camping de necochea al cual fue con su pareja, Ángel Gutiérrez , que fue detenido por el femicidio de la mujer.

Según trascendió, el cuerpo se encontraba en un lugar cubierto por árboles bajos y una gran cantidad de ramas, lo cual da a suponer que intentó ocultar el rastro del crimen. La autopsia será clave para determinar la causa y la data de la muerte.

La periodista de C5N Jimena Paternoster detalló desde el lugar: "Por acá se buscó ayer y hoy, estaba enterrado de una manera muy superficial" . Además, detalló que el femicida habría arrastrado el cuerpo desde el cámping hasta el lugar del entierro.

Las cámaras del camping detectaron que Gutiérrez llevó un bulto a 70 metros del lugar, "creen que envuelto en la misma carpa" , según detallaron los investigadores.

El femicida hizo un llamado desde el celular de la víctima cuando estaba desaparecida.

El personal de la Policía científica realiza las pericias este martes, en el predio en donde hay árboles, ramas caídas y caminos de arena.

La confirmación del deceso y la escena del hallazgo agravaron inmediatamente la situación del hombre, imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por vínculo preexistente y violencia de género.

El caso quedó en manos del fiscal Walter Pierrestegui quien ordenó la inmediata detención de Gutiérrez, que este lunes fue sometido a la audiencia indagatoria en la que se negó a declarar.

