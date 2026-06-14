14 de junio de 2026 Inicio
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Noches tropicales y nuevos récords: Europa enfrenta otra ola de calor sin precedentes

El continente acaba de salir de un mayo histórico por las altas temperaturas y ahora enfrenta una segunda embestida, con pronósticos que alarman a meteorólogos de toda la región.

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España

España, sacudida por una nueva ola de calor.

Europa atraviesa un verano que arrancó antes de tiempo. Tras una ola de calor en mayo que los expertos calificaron de "totalmente inédita e histórica", el continente se prepara para una nueva etapa de temperaturas extremas que apunta, sobre todo, a la Península Ibérica.

Se espera un domingo frío en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con alerta amarilla por temperaturas extremas.
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Según el portal especializado Meteored, los modelos meteorológicos europeo y norteamericano coinciden en que la segunda quincena de junio será tórrida en España, con anomalías de temperatura que en algunas zonas podrían superar los 10 grados por encima de los valores habituales para esta época del año.

El mecanismo detrás del fenómeno es una "cúpula de calor" que se forma cuando una masa de aire cálido procedente del norte de África queda atrapada sobre Europa occidental por un sistema de altas presiones. Este sistema puede permanecer en su lugar durante días o incluso semanas, y es un fenómeno que se hace más probable e intenso debido al cambio climático.

España en el centro del mapa climático

Ya el viernes pasado, las temperaturas máximas alcanzaron los 39,2° en Pontevedra y Córdoba. Para este domingo se esperan valores cercanos a los 40 grados.

La situación se agravaría en la segunda mitad de la semana. El jueves serían posibles temperaturas de entre 40° y 42° en la depresión del Guadalquivir, en las provincias de Córdoba y Jaén. Las noches tampoco darían tregua: Almería amenaza con una mínima de 26° el próximo jueves, y ciudades como Sevilla, Alicante y Cádiz rondarían los 24° al amanecer.

De cumplirse los pronósticos, podría declararse la primera ola de calor formal del verano en España, aunque para eso deben cumplirse criterios específicos de intensidad y duración sostenida.

Ola de calor en Europa: un mayo que ya dejó marca

El episodio actual no surge de la nada. Países como Suiza, Bélgica, Alemania e Italia también se vieron afectados por el período de altas temperaturas que dominó el final de mayo. El experto en meteorología Nahel Belgherze lo resumió en sus redes sociales: "No puedo creer que ni siquiera sea junio todavía y ya estamos contemplando la posibilidad muy real de que Francia alcance los 40° . Literalmente, cientos de récords de mayo ya han sido batidos. Esto verdaderamente no tiene precedentes".

Ola de Calor
El calor golpea cada vez más duro a Europa.

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En Francia, las autoridades informaron de al menos siete muertes relacionadas con el calor, cinco de ellas por ahogamiento, ya que muchas personas fueron a las playas para refrescarse en zonas donde los servicios de guardavidas no entran en funciones hasta julio. La portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, lo confirmó públicamente.

En el Reino Unido, las temperaturas no bajaron de 20° durante la noche, lo que se conoce como "noche tropical", en un país donde solo alrededor del 5% de los hogares cuenta con aire acondicionado. Un informe del Comité de Cambio Climático británico advirtió que el país está "construido para un clima que ya no existe".

El cambio climático como telón de fondo

Los científicos son categóricos sobre el contexto en el que se producen estos episodios. Greg Dewhurst, meteorólogo de la Met Office del Reino Unido, afirmó que las temperaturas actuales ofrecen "una buena indicación del cambio climático en acción". En la misma línea, Peter Thorne, director del Centro de Investigación Climática ICARUS de Irlanda, declaró que "olas de calor como esta son más probables y severas".

Más de 62.000 personas murieron a causa del calor en Europa durante 2024, el año más caluroso registrado en el planeta. El surgimiento de El Niño podría hacer que 2026 y 2027 sean aún más calurosos.

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